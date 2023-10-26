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"Не жалко". Россияне массово вербуют граждан Кубы, те воюют в передовых отрядах – ССО

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 13:50
Российский захватчик (Фото: ресурс оккупантов)

Россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины, наемников отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко". Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций.

В дальнейшем завербованные кубинцы привлекаются на восточной линии фронта, пишет ведомство.

В частности, по данным подполья, завербованных граждан Кубы используют на Купянском направлении, а также между Бахмутом и Горловкой, отмечает ЦНС.

"Сами россияне гордятся, что отправляют кубинцев в передовых отрядах, ведь их "не жалко". При этом из наемников не сформировали отдельный отряд, а разбрасывают уже по существующим российским, независимо от того, владеет ли наемник русским языком", – сообщает Центр сопротивления.

Ведомство замечает, что отношение к кубинцам соответствует типичному российскому шовинизму: "Фактически главная их роль в российской модели — умереть первыми".

  • 7 сентября команда Кібер Спротив опубликовала расследование, согласно которому на стороне российских оккупантов против Украины воюют наемники из Кубы, им платят $2000 в месяц.
  • 5 сентября кубинский МИД заявил об обнаружении сети нелегальных поставок наемников в Россию для участия в ее войне против Украины.
  • 1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов".

Читайте также: Россия перебросила модернизированные ракеты С-300 под Брянск, чтобы бить по приграничью – ЦНС

Артём Джерипа
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