Есть свой Бандера. За РФ воюют наемники с Кубы, им платят по $2000 в месяц — InformNapalm

На стороне российских оккупантов против Украины воюют наемники с Кубы, которым платят по $2000 в месяц. Соответствующее расследование провели специалисты команды Кибер Сопротивление, которое публикует InformNapalm.

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Расследовали начинают рассказ с майора российской армии Антона Перевозчикова, который является начальником пункта отбора на воинскую службу по контракту в Туле с мая 2023 года.

Украинским хакерам удалось взломать почту офицера-оккупанта, где они перехватили данные 199 кубинских наемников, которые захотели заключить контракт с Минобороны РФ.

Самым старшим кубинцем является 68-летний Оливиа Фернандо Ласаро, а самым младшим — 18-летний Мена Альварез-Буилья Йоэндер Рауль. Также среди наемников обнаружили человека с фамилией Бандера, однако его зовут на Степан, а Иноль, сказано в расследовании.

Установленные личности прибыли в Россию в июле-августе 2023 года разными группами от 10 до 30 человек, причину въезда они указывали как "туризм".

По прибытию в Тулу наемники заполняют пакет документов на испанском языке — это анкета, образцы рапортов на выплату денег, опросники и контракт с приложением. Им предоставляют полный социальный пакет, который получают россияне-контрактники.

В приложении к контракту можно увидеть, что кроме выплат семье в случае смерти или ранения, наемник может рассчитывать на следующее:

Единоразовая выплата в размере 195 000 рублей при подписании контракта на срок от одного года и более.

Ежемесячные выплаты от 204 000 рублей в месяц в зоне боевых действий (в зависимости от воинского звания, должности и выслуги лет).

Возможность скорейшего приобретения жилья за счет средств Минобороны России через систему накопительно-ипотечного кредитования.

Служебное жилье или компенсация аренды жилья.

Бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях.

Страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета.

Право на льготную пенсию после 20 лет службы.

Статус участника боевых действий и льготы.

Налоговые льготы и налоговые каникулы.

Бюджетные места обучения детей в университетах.

Резервирование рабочих мест для будущих контрактников.

Таким образом, россияне предлагают кубинским наемникам от $2000 в месяц. InformNapalm пишет, что заработать такие деньги на Кубе невозможно.

14 января 2021 года замглавы МИД РФ Сергей Рябков не исключил размещения военной инфраструктуры РФ на Кубе и в Венесуэле. Представители США и НАТО негативно отреагировали.

1 марта 2023 года президент Сербии Александр Вучич заявил, что "сербы, которых завербовали воевать в Украине, будут арестованы, когда они вернутся домой и окажутся в пределах досягаемости наших органов".

1 сентября 2023 года в Чехии заочно приговорили Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе, к 21 году заключения.

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