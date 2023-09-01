В Чехии приговорили к 21 году заключения еще одного наемника, который воевал за РФ

Суд в Чехии заочно приговорил Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе, к 21 году заключения. Об этом сообщают Ceske noviny.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Обвинению удалось доказать, что Полак, по военной специальности снайпер, убил не менее четырех украинских военных. Суд рассматривал его дело заочно, так как местонахождение его неизвестно. В ходе процесса адвокат Полака предположил, что его подзащитный "вероятно, уже мертв", и на этом основании требовал прекратить процесс (его требование удовлетворено не было).