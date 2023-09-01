В Чехии приговорили к 21 году заключения еще одного наемника, который воевал за РФ
Суд в Чехии заочно приговорил Алоиза Полака, который воевал против Украины в рядах российских террористов на Донбассе, к 21 году заключения. Об этом сообщают Ceske noviny.
Обвинению удалось доказать, что Полак, по военной специальности снайпер, убил не менее четырех украинских военных. Суд рассматривал его дело заочно, так как местонахождение его неизвестно. В ходе процесса адвокат Полака предположил, что его подзащитный "вероятно, уже мертв", и на этом основании требовал прекратить процесс (его требование удовлетворено не было).
Ранее муниципальный суд Праги уже рассматривал обвинение против Полака и заочно приговорил его к 20 годам заключения на основании его собственных постов в соцсетях. Новое рассмотрение дела стало возможным после получения следствием новых доказательств.
По данным обвинения, Полак в декабре 2016 года уехал в Украину, чтобы вступить в российскую террористическую группировку "ДНР". У террористов он сначала был снайпером, а затем командиром подразделения. Суду были предъявлены доказательства, что в начале лета 2023 года он все еще принимал участие в боевых действиях.
По законам Чехии, заочный приговор может быть пересмотрен, если обвиненный вернется в Чехию и потребует нового очного рассмотрения.
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