Воевавшего на стороне боевиков на Донбассе чеха заочно приговорили к 20 годам тюрьмы

Пражский суд осудил на 20 лет лишения свободы чеха Мартина Кантора, воевавшего на стороне боевиков террористической организации "ЛНР", сообщает Novinky. Местонахождение Кантора неизвестно.

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Председатель суда Ян Шотт заявил, что вина 32-летнего Кантора была доказана вне любых разумных сомнений. Доказательствами служили переписка Кантора с друзьями и показания свидетелей.

По материалам следствия, в 2015 году Кантор через Ростов-на-Дону приехал на временно оккупированную территорию Луганской области, прошел у боевиков подготовку и стал снайпером. У террористов он дослужился до сержанта, принимал участие в боевых действиях.

Защита Кантора настаивает, что доказательств, подтверждающих вину Кантора, не было представлено, а к его сообщениям о том, что он делал в Украине, надо относиться с большой осторожностью.

Один из друзей Кантора заявил, что контактировал с ним в 2016 году, а позже якобы получил по электронной почте сообщение о его смерти, но подтвердить это не удалось.

В ночь на 21 апреля 2021 года чешские силовики задержали пять человек, которых подозревают в поездках на Донбассс в качестве наемников для российских оккупантов.

24 апреля трое из них были арестованы.

Денис Юдин

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