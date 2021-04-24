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Суд в Чехии арестовал троих возможных наемников – они могли помогать боевикам на Донбассе

24.04.2021, 22:45
Суд в Чехии арестовал троих возможных наемников – они могли помогать боевикам на Донбассе - Фото
Иллюстративное фото: LIGA.net

Районный суд Праги арестовал троих человек, подозреваемых в участии в боевых действиях на Донбассе на стороне боевиков. Всего по этому делу в качестве подозреваемых проходят пять человек и одна компания, передает iRozhlas со ссылкой на сотрудника генпрокуратуры.

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Суд заключил под стражу главу экстремистского объединения "Чехословацкие солдаты в резерве за мир" Ивана Кратохвила, 52-летнего Милоша Уржецкого и православного священника Ивана Гадрава. По словам прокурора, арестованы были именно эти трое из-за того, что они могли скрыться или повлиять на свидетелей по делу.

Всем пяти обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы за террористическое нападение, до 12 лет тюрьмы за финансирование терроризма, и максимум 15 лет – если их признают виновными в поддержке и поощрении терроризма.

Также одним из ключевых элементов расследования является военизированное объединение "Чехословацкие солдаты в резерве мира".

По данным чешской полиции, один из членов этой группировки ранее выезжал на Донбасс, где якобы принимал участие в "военных действиях на стороне сепаратистов", а после его возвращения участники начали собирать деньги, чтобы другие тоже смогли поехать в зону боевых действий.

  • В ночь на 21 апреля чешские силовики задержали "более пяти сотрудников ГРУ", которых подозревают в поездках на Донбассс в качестве наемников для российских оккупантов.

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Дарья Мостовая
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