У Чехії засудили до 21 року ув'язнення ще одного найманця, який воював за РФ

Суд у Чехії заочно засудив Алоїза Полака, який воював проти України у лавах російських терористів на Донбасі, до 21 року ув'язнення. Про це повідомляють Ceske noviny.

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Звинуваченню вдалося довести, що Полак, за військовою спеціальністю снайпер, убив щонайменше чотирьох українських військових. Суд розглядав його справу заочно, оскільки місцеперебування його невідоме. У ході процесу адвокат Полака припустив, що його підзахисний "імовірно, вже мертвий", і на цій підставі вимагав припинити процес (його вимогу не задовольнили).

Раніше муніципальний суд Праги вже розглядав звинувачення проти Полака та заочно засудив його до 20 років ув'язнення на підставі його власних постів у соцмережах. Новий розгляд справи став можливим після отримання слідством нових доказів.

За даними звинувачення, Полак у грудні 2016 року виїхав до України, щоб вступити до російського терористичного угрупування "ДНР". У терористів він спершу був снайпером, а потім командиром підрозділу. Суду було надано докази, що на початку літа 2023 року він все ще брав участь у бойових діях.

За законами Чехії, заочний вирок може бути переглянутий, якщо обвинувачений повернеться до Чехії та вимагатиме нового очного розгляду.

3 липня 2020 року в Чехії до трирічного ув'язнення умовно з відтермінуванням на п'ять років засудили чеського громадянина Павла Кафку за участь у війні на Донбасі проти України.

21 квітня 2021 року чеські силовики затримали п'ятеро осіб, яких підозрюють у поїздках на Донбас як найманці для російських окупантів. 24 квітня троє з них були заарештовані.

1 червня 2021 року суд у Празі засудив до 20 років позбавлення волі Мартіна Кантора, який воював в Україні у складі терористичної організації "ЛНР".

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