Российские оккупанты наступали в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, продолжали перегруппировку на Купянском и Лиманском направлениях. Силы обороны наступали на двух направлениях, уничтожили тяжелую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепек". Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За прошедшие сутки произошло 60 боевых столкновений.

На Купянском и Лиманском направлениях захватчики наступательных (штурмовых) действий не вели, продолжали перегруппировку войск.

На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение возле Андреевки, где украинские защитники отбили пять атак противника. Силы обороны продолжают вести штурмовые действия к югу от Бахмута, наносят россиянам потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

На Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток оцепить Авдеевку, но украинские защитники стойко держат оборону, нанося врагу значительные потери. Оккупанты без успеха вели наступательные действия в районах Степного, Авдеевки, Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак россиян.

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские защитники отразили более 20 атак врага.

На Шахтерском направлении Силы обороны отразили все атаки оккупантов возле Водяного, Золотой Нивы и Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении россияне пытались восстановить утраченное положение северо-западнее Вербового Запорожской области, успеха не имели.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают россиян вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам захватчиков.

Авиация Сил обороны нанесла пять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и еще четыре – по зенитно-ракетным комплексам оккупантов.

Подразделения ракетных войск поразили четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, восемь артиллерийских средств, два склада боеприпасов, тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и три средства противовоздушной обороны россиян.

СПРАВКА. ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружение несколько таких систем, ТОС-1А "Солнцепек" – это легенда российской пропаганды. Ведет огонь термобарическими боеприпасами, в залпе 24 снаряда, способных накрыть площадь 200х200 метров. Украинские военные тоже имеют на вооружение несколько таких систем, затрофеенных во время боев против россиян.

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26 октября спикер Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.

Глава Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

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