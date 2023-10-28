У Криму окупанти провалили незаконну мобілізацію – Центр спротиву

Російські окупанти провалили план з незаконної мобілізації у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації. Військкомати вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано", – пише відомство.

У зв'язку з цим у Москві планують змінити керівництво незаконних військкоматів на російських "гастролерів" та "почистити ряди", оскільки підозрюють місцевих працівників у саботажі, зазначає ЦНС.

У Центрі спротиву зауважують, що мобілізація жителів окупованих територій на війну проти їх Батьківщини є міжнародним злочином, і учасники цього нестимуть відповідальність.

31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.

3 вересня Центр спротиву інформував, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.

25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України, продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

Читайте також: Росія формує загони з "відказників", щоб кинути їх на штурм Авдіївки – ЦНС

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.