RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

У Криму окупанти провалили незаконну мобілізацію – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
28.10.2023, 06:30
У Криму окупанти провалили незаконну мобілізацію – Центр спротиву - Фото
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські окупанти провалили план з незаконної мобілізації у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації. Військкомати вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано", – пише відомство.

У зв'язку з цим у Москві планують змінити керівництво незаконних військкоматів на російських "гастролерів" та "почистити ряди", оскільки підозрюють місцевих працівників у саботажі, зазначає ЦНС.

У Центрі спротиву зауважують, що мобілізація жителів окупованих територій на війну проти їх Батьківщини є міжнародним злочином, і учасники цього нестимуть відповідальність.

  • 31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
  • 16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.
  • 3 вересня Центр спротиву інформував, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.
  • 25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України, продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.

Читайте також: Росія формує загони з "відказників", щоб кинути їх на штурм Авдіївки – ЦНС

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
кримвійнаЦНСнезаконна мобілізаціяцентр спротиву

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 