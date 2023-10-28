У Криму окупанти провалили незаконну мобілізацію – Центр спротиву
Російські окупанти провалили план з незаконної мобілізації у тимчасово окупованому Криму. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.
"Мешканці Криму покидають півострів, тікаючи від мобілізації. Військкомати вже донесли верхівці, що план з примусового набору місцевих мешканців до військ окупантів не буде виконано", – пише відомство.
У зв'язку з цим у Москві планують змінити керівництво незаконних військкоматів на російських "гастролерів" та "почистити ряди", оскільки підозрюють місцевих працівників у саботажі, зазначає ЦНС.
У Центрі спротиву зауважують, що мобілізація жителів окупованих територій на війну проти їх Батьківщини є міжнародним злочином, і учасники цього нестимуть відповідальність.
- 31 липня представник Головного управління розвідки заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.
- 16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.
- 3 вересня Центр спротиву інформував, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.
- 25 вересня ЦНС заявив, що на тимчасово окупованих територіях півдня України, продовжують фіксувати заходи незаконної мобілізаційної підготовки до лав російської окупаційної армії.
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