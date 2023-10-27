Росія формує загони з "відказників", щоб кинути їх на штурм Авдіївки – ЦНС

Російські окупанти формують штурмові загони з тих, хто відмовляється воювати, аби згодом кинути їх під Авдіївку. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій, з посиланням на місцевих.

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На полігоні "Постоялі двори" в Курській області РФ створено табір, де формують підрозділи з "відказників" за аналогією зі "Шторм-Z", пише ЦНС.

"Шторм-Z" – назва штурмових рот окупантів, які складаються переважно з в'язнів.

Надалі ці підрозділи через Ростов будуть спрямовані на "м'ясні штурми" під Авдіївку Донецької області, зазначає відомство.

"Табір оточений воєнною поліцією та спецпідрозділами Росгвардії та поліції, аби не допустити бунту. Адвокатів та членів сімей до військовослужбовців не допускають", – підсумовує Центр спротиву.

Відстань від села Постоялі Двори до російсько-українського кордону – близько 108 км.

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ЦНС заявляв, що росіяни масово вербують кубинців для війни проти України, найманців відправляють у передових загонах, бо окупантам їх "не шкода".

27 жовтня Генштаб ЗСУ написав, що російські окупанти без успіху наступали у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки, перегруповуються на Лиманському, Шахтарському та Запорізькому напрямках.

26 жовтня речник Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

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