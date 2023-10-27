Россия формирует отряды из "отказников", чтобы бросить их на штурм Авдеевки – ЦНС

Российские оккупанты формируют штурмовые отряды из тех, кто отказывается воевать, чтобы впоследствии бросить их под Авдеевку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций со ссылкой на местных.

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На полигоне "Постоялые дворы" в Курской области РФ создан лагерь, где формируют подразделения из "отказников" по аналогии со "Шторм-Z", пишет ЦНС.

"Шторм-Z" – название штурмовых рот оккупантов, состоящих преимущественно из заключенных.

В дальнейшем эти подразделения через Ростов будут направлены на "мясные штурмы" под Авдеевку Донецкой области, отмечает ведомство.

"Лагерь оцеплен военной полицией и спецподразделениями Росгвардии и полиции, чтобы не допустить бунта. Адвокатов и членов семей к военнослужащим не допускают", – заключает Центр сопротивления.

Расстояние от деревни Постоялые Дворы до российско-украинской границы – около 108 км.

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ЦНС заявлял, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины, наемников отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".

27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.

26 октября спикер Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.

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