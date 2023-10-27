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Россия формирует отряды из "отказников", чтобы бросить их на штурм Авдеевки – ЦНС

Цей матеріал також доступний українською
27.10.2023, 14:55
Россия формирует отряды из
Российские оккупанты (Фото: EPA)

Российские оккупанты формируют штурмовые отряды из тех, кто отказывается воевать, чтобы впоследствии бросить их под Авдеевку. Об этом сообщает Центр национального сопротивления, созданный Силами спецопераций со ссылкой на местных.

На полигоне "Постоялые дворы" в Курской области РФ создан лагерь, где формируют подразделения из "отказников" по аналогии со "Шторм-Z", пишет ЦНС.

"Шторм-Z" – название штурмовых рот оккупантов, состоящих преимущественно из заключенных.

В дальнейшем эти подразделения через Ростов будут направлены на "мясные штурмы" под Авдеевку Донецкой области, отмечает ведомство.

"Лагерь оцеплен военной полицией и спецподразделениями Росгвардии и полиции, чтобы не допустить бунта. Адвокатов и членов семей к военнослужащим не допускают", – заключает Центр сопротивления.

Расстояние от деревни Постоялые Дворы до российско-украинской границы – около 108 км.

Карта: Google Maps

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  • ЦНС заявлял, что россияне массово вербуют кубинцев для войны против Украины, наемников отправляют в передовых отрядах, потому что оккупантам их "не жалко".
  • 27 октября Генштаб ВСУ написал, что российские оккупанты без успеха наступали в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, перегруппировываются на Лиманском, Шахтерском и Запорожском направлениях.
  • 26 октября спикер Таврического направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.

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Артём Джерипа
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