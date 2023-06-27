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"Шторм Z" и кадровики вместо "вагнеровцев": Накачаны пропагандой, боятся сдаваться в плен

Цей матеріал також доступний українською
27.06.2023, 11:05
Российский оккупант (Фото: ресурс оккупантов)

Украинские защитники взяли в плен оккупантов из армии РФ и из штурмового отряда "Шторм Z" во время штурма на западном берегу канала Северский Донец в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

Он отметил, что боевиков группы Вагнера украинские военные "не видели больше трех недель".

Вместо вагнеровцев на направление зашли "Шторм Z" и кадровые войска РФ.

"Они очень накачаны пропагандой. Они считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен ", – рассказал Бородин.

Он добавил, что большинство среди пленных россиян составляют мобилизованные. Среди них два типа: те, кого просто схватили, и те, кто пошел добровольно на войну против Украины.

Добровольцы из РФ являются идеологически мотивированными и сражаются "достаточно сильно", отметил Бородин.

В то же время большинство из них "не понимают, что такое война", если сравнивать с кадровыми военными РФ, заметил он.

"И у некоторых [добровольцев] эта мотивация исчезает при первом артобстреле. Кадровые военные либо бегут, либо дерутся до конца. А также оттягивают своих, то есть занимаются 300-ми, не бросают их. Они делают по уставу", – сказал Бородин.

В Главном управлении разведки 16 июня 2023 года сообщили, что РФ решила распустить штурмовые отряды "Z", которые комплектовались из осужденных.

  • 24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно, на всех из них защитники имеют продвижение вперед.
  • 25 июня командир 3 ОШБр Белецкий сообщил, что бригада под Бахмутом выбила российских захватчиков из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.
  • 26 июня в Генштабе сообщили, что Силы обороны успешно наступают на Бахмутском направлении.

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Артём Джерипа
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группа вагнеравойнаБахмутское направление3 ОШБрШторм Z
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