"Шторм Z" и кадровики вместо "вагнеровцев": Накачаны пропагандой, боятся сдаваться в плен

Украинские защитники взяли в плен оккупантов из армии РФ и из штурмового отряда "Шторм Z" во время штурма на западном берегу канала Северский Донец в Донецкой области. Об этом сообщил пресс-офицер 3 отдельной штурмовой бригады Александр Бородин в эфире Радио Свобода.

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Он отметил, что боевиков группы Вагнера украинские военные "не видели больше трех недель".

Вместо вагнеровцев на направление зашли "Шторм Z" и кадровые войска РФ.

"Они очень накачаны пропагандой. Они считают, что им будут что-то отрезать, поэтому боятся сдаваться в плен ", – рассказал Бородин.

Он добавил, что большинство среди пленных россиян составляют мобилизованные. Среди них два типа: те, кого просто схватили, и те, кто пошел добровольно на войну против Украины.

Добровольцы из РФ являются идеологически мотивированными и сражаются "достаточно сильно", отметил Бородин.

В то же время большинство из них "не понимают, что такое война", если сравнивать с кадровыми военными РФ, заметил он.

"И у некоторых [добровольцев] эта мотивация исчезает при первом артобстреле. Кадровые военные либо бегут, либо дерутся до конца. А также оттягивают своих, то есть занимаются 300-ми, не бросают их. Они делают по уставу", – сказал Бородин.

В Главном управлении разведки 16 июня 2023 года сообщили, что РФ решила распустить штурмовые отряды "Z", которые комплектовались из осужденных.

24 июня 2023 года Восточная группировка войск начала наступление на нескольких направлениях одновременно, на всех из них защитники имеют продвижение вперед.

25 июня командир 3 ОШБр Белецкий сообщил, что бригада под Бахмутом выбила российских захватчиков из плацдарма на западном берегу канала Северский Донец.

26 июня в Генштабе сообщили, что Силы обороны успешно наступают на Бахмутском направлении.

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