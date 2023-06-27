"Шторм Z" та кадровики замість "вагнерівців": Накачані пропагандою, бояться здаватись у полон

Українські захисники узяли в полон окупантів з армії РФ та зі штурмового загону "Шторм Z" під час штурму на західному березі каналу Сіверський Донець на Донеччині. Про це повідомив пресофіцер 3 окремої штурмової бригади Олександр Бородін в ефірі Радіо Свобода.

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Він зазначив, що бойовиків групи Вагнера українські військові "не бачили понад три тижні".

Замість вагнерівців на напрямок зайшли "Шторм Z" та кадрові війська РФ.

"Вони дуже накачані пропагандою. Вони вважають, що їм будуть щось відрізати, тому бояться здаватися у полон", – розповів Бородін.

Він додав, що більшість серед полонених росіян становлять мобілізовані. Серед них є два типи: ті, кого просто схопили, і ті, хто пішов добровільно на війну проти України.

Добровольці з РФ є ідеологічно вмотивованими та б'ються "достатньо сильно", зазначив Бородін.

Водночас більшість з них "не розуміють, що таке війна", якщо порівнювати з кадровими військовими РФ, зауважив він.

"І в деяких [добровольців] ця мотивація зникає при першому артобстрілі. Кадрові військові або біжать, або б’ються до кінця. А також відтягують своїх, тобто займаються 300-ми, не кидають їх. Вони роблять за статутом", – сказав Бородін.

У Головному управлінні розвідки 16 червня 2023 року повідомляли, що РФ вирішила розпустити штурмові загони "Z", які комплектувались із засуджених.

24 червня 2023 року Східне угруповання військ розпочало наступ на кількох напрямках одночасно, на всіх з них оборонці мають просування вперед.

25 червня командир 3 ОШБр Білецький повідомив, що бригада під Бахмутом вибила російських загарбників з плацдарму на західному березі каналу Сіверський Донець.

26 червня у Генштабі повідомили, що Сили оборони успішно наступають на Бахмутському напрямку.

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