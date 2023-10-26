Під Авдіївкою поменшало стрілецьких боїв, окупанти неактивні через дощ – глава ВЦА
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.
За його словами, загалом ситуація навколо Авдіївки залишається складною. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі, застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари.
Водночас, за словами Барабаша, через погодні умови на цьому напрямку фіксується зниження кількості стрілецьких боїв.
"Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі", – сказав Барабаш.
Він додав, що через непогоду окупанти майже не можуть використовувати безпілотники.
Вранці військові заявляли, що в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак окупантів.
- 25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.
- У ЗСУ заявили, що російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".
Читайте також: ГУР знищило в Донецьку склад окупантів, які зараз штурмують під Авдіївкою – мапа
Коментарі