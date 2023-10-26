Під Авдіївкою поменшало стрілецьких боїв, окупанти неактивні через дощ – глава ВЦА

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш в ефірі національного телемарафону заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови окупанти стали менш активними.

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За його словами, загалом ситуація навколо Авдіївки залишається складною. Ворог б'є по місту і вдень, і вночі, застосовує ствольну, реактивну артилерію, міномети, авіабомбові удари.

Водночас, за словами Барабаша, через погодні умови на цьому напрямку фіксується зниження кількості стрілецьких боїв.

"Скажімо так, зараз ми трохи менше чуємо з позицій стрілецьких боїв. Скоріш за все менше вони активні, бо з вечора в нас дуже сильний дощ і ґрунти вологі", – сказав Барабаш.

Він додав, що через непогоду окупанти майже не можуть використовувати безпілотники.

Вранці військові заявляли, що в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєвєрного на Авдіївському напрямку Сили оборони відбили 15 атак окупантів.

25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.

У ЗСУ заявили, що російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".

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