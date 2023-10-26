Под Авдеевкой стало меньше стрелковых боев, оккупанты неактивны из-за дождя – глава ВГА

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

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По его словам, в целом ситуация вокруг Авдеевки остается сложной. Враг бьет по городу и днем, и ночью, применяет ствольную, реактивную артиллерию, минометы, авиабомбовые удары.

В то же время, по словам Барабаша, из-за погодных условий в этом направлении фиксируется снижение количества стрелковых боев.

"Скажем так, сейчас мы немного меньше слышим с позиций стрелковых боев. Скорее всего, меньше они активны, потому что с вечера у нас очень сильный дождь и почвы влажные", – сказал Барабаш.

Он добавил, что из-за непогоды оккупанты почти не могут использовать беспилотники.

Утром военные заявляли, что в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 15 атак оккупантов.

25 октября спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанті перегруппировываются, пытаются идти вперед.

В ВСУ заявили, что российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".

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