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Под Авдеевкой стало меньше стрелковых боев, оккупанты неактивны из-за дождя – глава ВГА

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 13:30
Под Авдеевкой стало меньше стрелковых боев, оккупанты неактивны из-за дождя – глава ВГА - Фото
Авдеевка (Фото: ЕРА, ALEX BABENKO)

Глава Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш в эфире национального телемарафона заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий оккупанты стали менее активными.

По его словам, в целом ситуация вокруг Авдеевки остается сложной. Враг бьет по городу и днем, и ночью, применяет ствольную, реактивную артиллерию, минометы, авиабомбовые удары.

В то же время, по словам Барабаша, из-за погодных условий в этом направлении фиксируется снижение количества стрелковых боев.

"Скажем так, сейчас мы немного меньше слышим с позиций стрелковых боев. Скорее всего, меньше они активны, потому что с вечера у нас очень сильный дождь и почвы влажные", – сказал Барабаш.

Он добавил, что из-за непогоды оккупанты почти не могут использовать беспилотники.

Утром военные заявляли, что в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 15 атак оккупантов.

  • 25 октября спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанті перегруппировываются, пытаются идти вперед.
  • В ВСУ заявили, что российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".

Читайте также: ГУР уничтожило в Донецке склад оккупантов, которые сейчас штурмуют под Авдеевкой – карта

Милана Головань
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