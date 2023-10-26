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Генштаб: Окупанти наступали на семи напрямках, під Авдіївкою відбито 15 атак – мапа

Этот материал также доступен на русском
26.10.2023, 07:30
Генштаб: Окупанти наступали на семи напрямках, під Авдіївкою відбито 15 атак – мапа - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступали у районах Куп'янська, Лимана, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Впродовж минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.

На Куп’янському напрямку Сили оборони відбили 13 атак окупантів в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області.

Карта: deepstate

На Лиманському напрямку українські захисники стійко тримають оборону, успішно відбили всі атаки загарбників біля Надії та Макіївки Луганської області.

Карта: deepstate

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 10 атак росіян у районах Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

Карта: deepstate

На Авдіївському напрямку окупанти не полишають спроб оточити Авдіївку, активно застосовують авіацію, але українські захисники стійко тримають оборону та завдають загарбникам значних втрат. Росіяни без успіху вели наступальні дії в районах Степового, Авдіївки, Тоненького, Сєверного Донецької області, де Силами оборони відбито 15 атак окупантів.

Карта: deepstate

На Мар’їнському напрямку загарбники без успіху вели штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, Сили оборони відбили 20 атак.

Карта: deepstate

На Шахтарському та Запорізькому напрямках українські захисники відбили всі атаки росіян в районах Водяного, Новоукраїнки, Старомайорського Донецької області та Вербового Запорізької області.

Карта: deepstate

Карта: deepstate

На Мелітопольському напрямку Сили оборони продовжують вести наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку українські захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Авіація Сил оборони завдала сім ударів по районах зосередження особового складу загарбників, підрозділи ракетних військ уразили три склади боєприпасів, шість артилерійських засобів та радіолокаційну станцію протиповітряної оборони росіян.

  • 25 жовтня речник ОСУВ "Таврія" повідомив, що російських штурмів на Авдіївському напрямку поменшало, окупанти перегруповуються, намагаються йти вперед.
  • У ЗСУ заявили, що російських прапорів на Авдіївському териконі немає, тривають бої, ситуація нелегка і є "досить потужна напруга".
  • 23 жовтня глава Авдіївської ВЦА повідомив, що останніми днями ворог застосовує менше бронетехніки через підвищення вологості.

Читайте також: ГУР знищило в Донецьку склад окупантів, які зараз штурмують під Авдіївкою – мапа

Артем Джеріпа
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