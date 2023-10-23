Авдіївка. Глава ВЦА: Росіяни лізуть як скажені, божевільні втрати не зупиняють штурми
23.10.2023, 09:19
Авдіївка (Фото: скриншот з відео)
Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіян не зупиняють величезні втрати під час штурмів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
За його словами, минулої доби тривали запеклі бої, було зафіксовано дуже багато обстрілів та бомбардувань авіацією.
"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", — сказав Барабаш.
Він зазначив, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.
Вранці військові заявляли, що загарбники продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, ЗСУ відбили штурми в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Опитного, Тоненького та Невельського — тут було понад 20 атак.
- 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
- Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.
- Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.
Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Сонцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Останні новини
Коментарі