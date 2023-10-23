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Авдіївка. Глава ВЦА: Росіяни лізуть як скажені, божевільні втрати не зупиняють штурми

Этот материал также доступен на русском
23.10.2023, 09:19
Авдіївка. Глава ВЦА: Росіяни лізуть як скажені, божевільні втрати не зупиняють штурми - Фото
Авдіївка (Фото: скриншот з відео)

Голова Авдіївської військово-цивільної адміністрації Віталій Барабаш заявив, що росіян не зупиняють величезні втрати під час штурмів. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

За його словами, минулої доби тривали запеклі бої, було зафіксовано дуже багато обстрілів та бомбардувань авіацією.

"Стрілецькі бої не затихають цілодобово. Росіяни кидають великі сили з піхотою та бронетехнікою, втрати у них божевільні, але це їх не зупиняє, штурми продовжуються. Лізуть як скажені, десятками лягають і через деякий час йдуть знову. Їх дуже багато", — сказав Барабаш.

Він зазначив, що останніми днями ворог став застосовувати менше бронетехніки через підвищення вологості.

Вранці військові заявляли, що загарбники продовжують спроби оточити Авдіївку, зазнають значних втрат, ЗСУ відбили штурми в районах Кераміка, Степового, Авдіївки, Опитного, Тоненького та Невельського — тут було понад 20 атак.
  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Сонцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Дмитро Гриниченко
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війнаДонбасавдіївканаступвіталій барабаш

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