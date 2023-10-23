Авдеевка. Глава ВГА: Россияне лезут как бешеные, сумасшедшие потери их не останавливают
23.10.2023, 09:19
Авдеевка (Фото: скриншот с видео)
Глава Авдеевкой военно-гражданской администрации Виталий Барабаш заявил, что россиян не останавливают огромные потери при штурмах. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, в минувшие сутки продолжались ожесточенные бои, было зафиксировано очень много обстрелов и бомбежек авиацией.
"Стрелковые бои не затихают круглосуточно. Россияне бросают большие силы с пехотой и бронетехникой, потери у них сумасшедшие, но это их не останавливает, штурмы продолжаются. Лезут как бешеные, десятками ложатся и через некоторое время идут снова. Их очень много", — сказал Барабаш.
Он отметил, что в последние дни враг стал применять меньше бронетехники из-за повышения влажности.
Утром военные заявляли, что захватчики продолжают попытки окружить Авдеевку, несут значительные потери, ВСУ отбили штурмы в районах Керамика, Степового, Авдеевки, Опытного, Тоненького и Невельского — тут было более 20 атак.
- 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
- Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
- Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой.
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