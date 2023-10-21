Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой

На Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику – роют тоннели ближе к украинским позициям и применяют для подвоза боекомплекта роботизированные машинки. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь.

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"На Авдеевском направлении они начали применять такую тактику – рыть туннели. Подрывают туннели поближе к нашим позициям. Во-первых, для маскировки, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть неожиданно поближе к нашим позициям", – рассказал Коцуконь.

Также, по его словам, украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных машинок, выполняющих функцию транспортных – с помощью дистанционного управления подвозят оккупантам БК.

Он отметил, что по принципу действия эти средства похожи на игрушечные машинки на радиоуправлении, но "это не обычные машинки, это какие-то специализированные" – они "довольно большие" и способны перемещать "нормальный" вес.

19 октября Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.

Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

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