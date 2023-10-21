UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2023, 17:43
Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой - Фото
Авдіївський напрямок (Фото - 116 окрема бригада Сил ТрО ЗСУ)

На Авдеевском направлении россияне начали использовать новую тактику – роют тоннели ближе к украинским позициям и применяют для подвоза боекомплекта роботизированные машинки. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер 110-й отдельной механизированной бригады Антон Коцуконь.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

"На Авдеевском направлении они начали применять такую тактику – рыть туннели. Подрывают туннели поближе к нашим позициям. Во-первых, для маскировки, во-вторых, чтобы где-то вынырнуть неожиданно поближе к нашим позициям", – рассказал Коцуконь.

Также, по его словам, украинские разведчики зафиксировали использование россиянами роботизированных машинок, выполняющих функцию транспортных – с помощью дистанционного управления подвозят оккупантам БК.

Он отметил, что по принципу действия эти средства похожи на игрушечные машинки на радиоуправлении, но "это не обычные машинки, это какие-то специализированные" – они "довольно большие" и способны перемещать "нормальный" вес.

  • 19 октября Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Сегодня спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.

Смотрите также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкатраншеиАвдеевское направление110 бригада

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 