Тунелі і роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою

На Авдіївському напрямку росіяни почали використовувати нову тактику – риють тунелі ближче до українських позицій і застосовують для підвозу боєкомплекту роботизовані машинки. Про це в ефірі телемарафону розповів речник 110-ї окремої механізованої бригади Антон Коцуконь.

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"На Авдіївському напрямку вони почали застосовувати таку тактику – рити тунелі. Підривають тунелі поближче до наших позицій. По-перше, для маскування, по-друге, щоб десь винирнути неочікувано поближче до наших позицій", – розповів Коцуконь.

Також, за його словами, українські розвідники зафіксували використання росіянами роботизованих машинок, які виконують функцію транспортних – за допомогою дистанційного керування підвозять окупантам БК.

Він зазначив, що за принципом дії ці засоби схожі на іграшкові машинки на радіокеруванні, але "це не звичайні машинки, це якісь спеціалізовані" – вони "доволі великі" і здатні переміщувати "нормальну" вагу.

19 жовтня Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувались та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Сьогодні речник ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилась активність ворога, але він продовжує йти вперед.

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