Генштаб: Оккупанты наступали на семи направлениях, под Авдеевкой отбито 15 атак – карта

Российские оккупанты наступали в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

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За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак оккупантов в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

На Лиманском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили все атаки захватчиков возле Надии и Макеевки Луганской области.

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские защитники стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Россияне без успеха вели наступательные действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак оккупантов.

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, Силы обороны отразили 20 атак.

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отразили все атаки россиян в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков, подразделения ракетных войск поразили три боеприпаса, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию противовоздушной обороны россиян.

25 октября спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.

В ВСУ заявили, что российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".

23 октября глава Авдеевской ВГА сообщил, что в последние дни враг применяет меньше бронетехники из-за повышения влажности.

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