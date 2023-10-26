UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Генштаб: Оккупанты наступали на семи направлениях, под Авдеевкой отбито 15 атак – карта

Цей матеріал також доступний українською
26.10.2023, 07:30
Генштаб: Оккупанты наступали на семи направлениях, под Авдеевкой отбито 15 атак – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Российские оккупанты наступали в районах Купянска, Лимана, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.

За прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений.

На Купянском направлении Силы обороны отразили 13 атак оккупантов в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области.

Карта: deepstate

На Лиманском направлении украинские защитники стойко держат оборону, успешно отразили все атаки захватчиков возле Надии и Макеевки Луганской области.

Карта: deepstate

На Бахмутском направлении Силы обороны отразили 10 атак россиян в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

Карта: deepstate

На Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку, активно применяют авиацию, но украинские защитники стойко держат оборону и наносят захватчикам значительные потери. Россияне без успеха вели наступательные действия в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак оккупантов.

Карта: deepstate

На Марьинском направлении захватчики без успеха вели штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, Силы обороны отразили 20 атак.

Карта: deepstate

На Шахтерском и Запорожском направлениях украинские защитники отразили все атаки россиян в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области.

Карта: deepstate

Карта: deepstate

На Мелитопольском направлении Силы обороны продолжают вести наступательную операцию, наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

На Херсонском направлении украинские защитники ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение по тылам противника.

Авиация Сил обороны нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава захватчиков, подразделения ракетных войск поразили три боеприпаса, шесть артиллерийских средств и радиолокационную станцию противовоздушной обороны россиян.

  • 25 октября спикер ОСГВ "Таврия" сообщил, что российских штурмов на Авдеевском направлении стало меньше, оккупанты перегруппировываются, пытаются идти вперед.
  • В ВСУ заявили, что российских флагов на Авдеевском терриконе нет, продолжаются бои, ситуация нелегкая и есть "достаточно мощное напряжение".
  • 23 октября глава Авдеевской ВГА сообщил, что в последние дни враг применяет меньше бронетехники из-за повышения влажности.

Читайте также: ГУР уничтожило в Донецке склад оккупантов, которые сейчас штурмуют под Авдеевкой – карта

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевкаМарьинкабахмутгенштабкупянскЛиманнаступление ВСУстаромайорскоеВербовое

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 