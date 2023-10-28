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Авдеевка. Россия потеряла около 4000 оккупантов на штурмах – Умеров сообщил Остину

Цей матеріал також доступний українською
28.10.2023, 09:15
Авдеевка. Россия потеряла около 4000 оккупантов на штурмах – Умеров сообщил Остину - Фото
Коллаж: Минобороны

Российские захватчики потеряли в районе Авдеевки около 4000 оккупантов. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в телефонном разговоре с главой Пентагона Ллойдом Остином.

"Сообщил потери врага в районе Авдеевки по состоянию на эту минуту – примерно 4 тысячи солдат", – говорится в сообщении Минобороны.

Умеров поделился с Остином актуальной информацией с поля боя, отмечает ведомство.

Также украинская сторона поблагодарила американскую за продолжение эффективного сотрудничества и поставку Украине артиллерийских боеприпасов.

Дальнейшая поставка дальнобойных ракет ATACMS позволит эффективнее наносить огневые поражения по военной инфраструктуре и глубокому тылу захватчиков на временно оккупированных территориях, отмечается в сообщении.

  • 26 октября спикер Таврического направления сообщил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • Глава Авдеевской ВГА Виталий Барабаш заявил, что вблизи Авдеевки стало меньше стрелковых боев из-за непогоды.
  • 28 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступали в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, продолжали перегруппировку на Купянском и Лиманском направлениях.

Читайте также: Россия формирует отряды из "отказников", чтобы бросить их на штурм Авдеевки – ЦНС

Артём Джерипа
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