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Авдеевку будут штурмовать, пока есть резервы, потеря города ничего не даст — боевой нардеп

Цей матеріал також доступний українською
01.11.2023, 11:42
Авдеевку будут штурмовать, пока есть резервы, потеря города ничего не даст — боевой нардеп - Фото
Роман Костенко (Фото: Роман Костенко/Facebook)

Народный депутат и полковник спецназа Роман Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, то не смогут развить успех дальше. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, оккупанты будут пытаться взять город, пока у них есть резервы. 

"У них очень много техники, наверное, они понесли в ней наибольшие потери в одной операции за время большой войны", — сказал Костенко.

Он отбросил сравнение боев за Авдеевку с битвой за Бахмут и отметил, что второй город россияне штурмовали лобовыми атаками, а первый хотят охватить с флангов, чтобы создать условия для окружения. 

"Наши командиры это видят, и если противник будет иметь успех, то придется отходить или бросать новые резервы. Если они возьмут город, то последствия будут тактическими, развития успеха никакого не будет, дальше стоят наши линии обороны", — заявил нардеп.

Парламентарий подчеркнул, что стратегически важнее для армии РФ было бы атаковать в направлении Лимана, так как там у них, по его мнению, более выгодное положение. 

  • Командующий Таврическим направлением 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

Дмитрий Гриниченко
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