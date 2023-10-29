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"Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек

Цей матеріал також доступний українською
29.10.2023, 14:04
Фото: Photowar/Telegram

Наступление россиян в районе Авдеевки привело к рекордным потерям. За последние две с половиной недели это 6500 человек, сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире единого телемарафона.

"Если говорить о количестве потерь, то Авдеевка – это самое большое поражение россиян. Ведь если считать с 10 октября, то общая потеря противника в Донецкой области в зоне ответственности ОСУВ "Таврия" составила почти 6500 человек. Полностью уничтожено 100 танков и почти 250 единиц другой бронетехники. Только за вчерашний день снова было уничтожено пять танков врага, среди которых есть Т-90", — сказал он.

По словам Штупуна, всего на Авдеевском направлении силы россиян насчитывают до 40 000 человек.

По состоянию на 28 октября россияне продолжали наступление в районе Авдеевки.

По информации Генерального штаба ВСУ, там отразили 15 атак в районе населенных пунктов Авдеевка, Керамик, Новокалиново, Степное, Тоненькое, Опросное.

"Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек
  • 26 октября спикер Таврийского направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, а оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.
  • 28 октября министр обороны Украины сообщил, что Россия потеряла в районе Авдеевки около 4000 оккупантов.
  • Британская разведка в своде 28 октября заявила, что российские войска под Авдеевкой, вероятно, понесли наибольшие потери с начала года.
    Андрей Водяный
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    Александр ШтупунавдеевкаМарьинкавойна

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