Авдіївка. Розвідка Британії: РФ не здатна до ефективного наступу оперативного рівня

Російські війська під Авдіївкою могли зазнати одних з найбільших показників втрат у 2023 році. Сили загарбників не здатні здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня. Про це заявляє розвідка Великої Британії.

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"Упродовж останнього тижня тривають важкі, але безрезультатні бої навколо міста Авдіївка Донецької області, де Росія розпочала масштабний наступ у середині жовтня 2023 року", – пише відомство.

РФ, імовірно, скерувала до цього сектору підрозділи чисельністю до восьми бригад, які, швидше за все, зазнали одні з найвищих показників втрат у Росії в цьому році, зауважує британська розвідка.

В окупантів чисельність бригади Сухопутних військ складає від 2000 до 4000 осіб. Не уточнюється, з якими саме бригадами порівнюється чисельність загарбників.

"Російські націоналістичні "військові блогери" (так звані "воєнкори", Z-блогери. – Ред.) різко критикували тактику військових під час операції. Характер операції свідчить про те, що основний військово-політичний виклик Росії залишається таким же, як і протягом більшої частини війни", – зауважує розвідка Британії.

Російські політичні лідери вимагають захоплення більшої території України, проте військові РФ не можуть здійснити ефективні наступальні дії оперативного рівня, пояснює відомство.

26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

28 жовтня Міністр оборони України повідомив, що Росія втратила в районі Авдіївки близько 4000 окупантів.

Генштаб ЗСУ поінформував, що окупанти наступали у районі Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Вербового, продовжували перегрупування на Куп'янському й Лиманському напрямках.

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