Авдеевка. Разведка Британии: РФ не способна к эффективному наступлению оперативного уровня

Российские войска под Авдеевкой могли понести одни из самых больших показателей потерь в 2023 году. Силы захватчиков не способны осуществить эффективные наступательные действия оперативного уровня. Об этом заявляет разведка Великобритании.

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"Последнюю неделю продолжаются тяжелые, но безрезультатные бои вокруг города Авдеевка Донецкой области, где Россия начала масштабное наступление в середине октября 2023 года", — пишет ведомство.

РФ, вероятно, направила в этот сектор подразделения численностью до восьми бригад, которые, скорее всего, понесли одни из самых высоких показателей потерь в России в этом году, отмечает британская разведка.

У оккупантов численность бригады Сухопутных войск составляет от 2000 до 4000 человек. Не уточняется, с какими именно бригадами сравнивается численность захватчиков.

"Российские националистические "военные блогеры" (так называемые "военкоры", Z-блогеры. – Ред.) резко критиковали тактику военных во время операции. Характер операции свидетельствует о том, что основной военно-политический вызов России остается таким же, как и в течение большей части войны", — отмечает разведка Британии.

Российские политические лидеры требуют захвата большей территории Украины, однако военные РФ не могут совершить эффективные наступательные действия оперативного уровня, поясняет ведомство.

26 октября спикер Таврийского направления заявил, что с начала наступления на Авдеевском направлении Россия потеряла более 5000 своих военных под Авдеевкой и Марьинкой, оккупанты из отрядов "Шторм-Z" все чаще отказываются воевать.

28 октября Министр обороны Украины сообщил, что Россия потеряла в районе Авдеевки около 4000 оккупантов.

Генштаб ВСУ проинформировал, что оккупанты наступали в районе Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Вербового, продолжали перегруппировку на Купянском и Лиманском направлениях.

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