"Авдіївка – найбільша поразка росіян". ЗСУ оцінюють втрати Росії з 10 жовтня у 6500 осіб

Наступ росіян у районі Авдіївки призвів до рекордних втрати. За останні два з половиною тижні йдеться про 6500 осіб, сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі єдиного телемарафону.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка – це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено п'ять танків ворога, серед яких є Т-90", – сказав він.

За словами Штупуна, загалом на Авдіївському напрямку сили росіян налічують до 40 000 осіб.

Станом на 28 жовтня росіяни продовжували наступ у районі Авдіївки.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, там відбили 15 атак в районі населених пунктів Авдіївка, Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Опитне.

26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.

28 жовтня Міністр оборони України повідомив, що Росія втратила в районі Авдіївки близько 4000 окупантів.

Британська розвідка у зведенні 28 жовтня заявила, що російські війська під Авдіївкою, ймовірно, зазнали найбільших втрат з початку року.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.