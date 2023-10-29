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"Авдіївка – найбільша поразка росіян". ЗСУ оцінюють втрати Росії з 10 жовтня у 6500 осіб

Этот материал также доступен на русском
29.10.2023, 14:04
Фото: Photowar/Telegram

Наступ росіян у районі Авдіївки призвів до рекордних втрати. За останні два з половиною тижні йдеться про 6500 осіб, сказав речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку полковник Олександр Штупун в ефірі єдиного телемарафону.

"Якщо говорити про кількість втрат, то Авдіївка – це найбільша поразка росіян. Адже якщо рахувати з 10 жовтня, то загальні втрати противника на Донеччині у зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" склали майже 6500 осіб. Повністю знищено 100 танків та майже 250 одиниць іншої бронетехніки. Тільки за вчорашній день знову було знищено п'ять танків ворога, серед яких є Т-90", – сказав він.

За словами Штупуна, загалом на Авдіївському напрямку сили росіян налічують до 40 000 осіб.

Станом на 28 жовтня росіяни продовжували наступ у районі Авдіївки.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, там відбили 15 атак в районі населених пунктів Авдіївка, Керамік, Новокалинове, Степове, Тоненьке, Опитне.

"Авдіївка – найбільша поразка росіян". ЗСУ оцінюють втрати Росії з 10 жовтня у 6500 осіб
  • 26 жовтня спікер Таврійського напрямку заявив, що з початку наступу на Авдіївському напрямку Росія втратила понад 5000 своїх військових під Авдіївкою та Мар'їнкою, окупанти із загонів "Шторм-Z" дедалі частіше відмовляються воювати.
  • 28 жовтня Міністр оборони України повідомив, що Росія втратила в районі Авдіївки близько 4000 окупантів.
  • Британська розвідка у зведенні 28 жовтня заявила, що російські війська під Авдіївкою, ймовірно, зазнали найбільших втрат з початку року.
    Андрій Водяний
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    зсуавдіївкаМар'їнкаОлександр Штупун

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