Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська

Зусилля Росії щодо захоплення Авдіївки на східному фронті та просування до Куп'янська переслідують головним чином пропагандистські цілі, й найближчі тижні на цих напрямках, імовірно, будуть "спекотними", оскільки РФ продовжуватиме наступати з тією ж інтенсивністю, попри втрати. Про це на пресконференції заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.

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За його словами, ціною великих втрат російські сили досягли певного тактичного успіху під Авдіївкою, зокрема завдяки погоді, яка залишалася відносно сухою і дозволяла використовувати окупантам важку техніку на відкритій місцевості.

Попри це, оборонна діяльність України залишається організованою та багаторівневою, наголосив Ківісельг.

"Передусім, для захисту своїх позицій використовувався дальній вогонь, ударні безпілотники й мінні поля. Це дозволило зберегти втрати важкої техніки РФ на такому ж високому рівні, порівняно з попередніми тижнями", – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії.

Однак, за його прогнозами, попри втрати, Росія, ймовірно, продовжить наступальні дії з нинішньою інтенсивністю найближчими тижнями, з наміром, ймовірно, домогтися повного контролю над Авдіївкою до кінця цього року.

"Подібно до завоювання Бахмута, вони також намагаються взяти під контроль населений пункт Авдіївку і показати це – у разі успіху – як значний військовий успіх", – сказав Ківісельг.

Він вважає, що таку "перемогу" росіяни можуть використати з пропагандистською метою, але з військової точки зору цей населений пункт "не такий уже і важливий".

Глава розвідки Сил оборони Естонії також вважає за можливе, що Росія активізує наступальні дії в напрямку Куп'янська – в останні тижні там спостерігається перекидання нових російських підрозділів і передислокація обладнання.

"Ймовірно, що наступні тижні будуть спекотними в Авдіївському районі та навколо Куп'янська, де Росія все ще хоче вийти до річкових рубежів і кордонів Луганської області, тобто зайняти вигідні позиції для зимівлі", – сказав Ківісельг.

Інтерес Росії в Авдіївці, за його словами, полягає в тому, щоб відтіснити підрозділи ЗСУ якнайдалі, щоб Донецьк не зазнавав обстрілів української артилерії.

"Є також маршрут постачання північ-південь і залізниця, яку РФ використовує для поповнення своїх підрозділів. Нині Україна здатна впливати на цю залізницю й дороги не тільки ракетами, а й артилерійським вогнем. Це тактична перевага, яку Росія хотіла б досягти у регіоні", – додав він.

Сьогодні генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.

У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися в плані застосування бойової техніки.

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