Естонська розвідка прогнозує "спекотні" тижні в районі Авдіївки та Куп'янська
Зусилля Росії щодо захоплення Авдіївки на східному фронті та просування до Куп'янська переслідують головним чином пропагандистські цілі, й найближчі тижні на цих напрямках, імовірно, будуть "спекотними", оскільки РФ продовжуватиме наступати з тією ж інтенсивністю, попри втрати. Про це на пресконференції заявив командувач розвідувального центру Сил оборони Естонії полковник Антс Ківісельг, передає ERR.
За його словами, ціною великих втрат російські сили досягли певного тактичного успіху під Авдіївкою, зокрема завдяки погоді, яка залишалася відносно сухою і дозволяла використовувати окупантам важку техніку на відкритій місцевості.
Попри це, оборонна діяльність України залишається організованою та багаторівневою, наголосив Ківісельг.
"Передусім, для захисту своїх позицій використовувався дальній вогонь, ударні безпілотники й мінні поля. Це дозволило зберегти втрати важкої техніки РФ на такому ж високому рівні, порівняно з попередніми тижнями", – заявив глава розвідки Сил оборони Естонії.
Однак, за його прогнозами, попри втрати, Росія, ймовірно, продовжить наступальні дії з нинішньою інтенсивністю найближчими тижнями, з наміром, ймовірно, домогтися повного контролю над Авдіївкою до кінця цього року.
"Подібно до завоювання Бахмута, вони також намагаються взяти під контроль населений пункт Авдіївку і показати це – у разі успіху – як значний військовий успіх", – сказав Ківісельг.
Він вважає, що таку "перемогу" росіяни можуть використати з пропагандистською метою, але з військової точки зору цей населений пункт "не такий уже і важливий".
Глава розвідки Сил оборони Естонії також вважає за можливе, що Росія активізує наступальні дії в напрямку Куп'янська – в останні тижні там спостерігається перекидання нових російських підрозділів і передислокація обладнання.
"Ймовірно, що наступні тижні будуть спекотними в Авдіївському районі та навколо Куп'янська, де Росія все ще хоче вийти до річкових рубежів і кордонів Луганської області, тобто зайняти вигідні позиції для зимівлі", – сказав Ківісельг.
Інтерес Росії в Авдіївці, за його словами, полягає в тому, щоб відтіснити підрозділи ЗСУ якнайдалі, щоб Донецьк не зазнавав обстрілів української артилерії.
"Є також маршрут постачання північ-південь і залізниця, яку РФ використовує для поповнення своїх підрозділів. Нині Україна здатна впливати на цю залізницю й дороги не тільки ракетами, а й артилерійським вогнем. Це тактична перевага, яку Росія хотіла б досягти у регіоні", – додав він.
- Сьогодні генерал Тарнавський повідомив, що за добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку.
- У ЗСУ повідомили, що на Куп'янському напрямку росіяни активізувалися в плані застосування бойової техніки.
Дивіться також: "Влаштували пекло, десятки одиниць". Біля Авдіївки президентська бригада спалила колону РФ
Коментарі