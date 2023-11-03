На півдні РФ за добу втратила 483 окупантів, без успіху наступала на Авдіївку – Тарнавський

За добу на Таврійському напрямку російські окупанти втратили 483 особи та 31 одиницю техніки, без успіху наступали на Авдіївку. Про це повідомив командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

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Загалом, на напрямку окупанти завдали 22 авіаудари, провели 38 бойових зіткнень і здійснили 1073 артобстріли, повідомив він.

Українські захисники стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку, окупанти без успіху вели наступальні дії в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного й Первомайського, зазначив Тарнавський.

Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1341 вогневе завдання, пише командувач.

"Загальні втрати ворога склали 483 особи. Знищено 31 одиницю військової техніки. Зокрема, 11 танків, чотири бойові бронемашини, шість артсистем, два БпЛА, вісім автомобілів, два склади боєприпасів", – повідомив бригадний генерал.

Разом із цим, триває ведення наступальної операції Сил оборони на Мелітопольському напрямку, підсумував він.

2 листопада Сили оборони України знищили ще один літак-штурмовик Су-25, загалом – близько 40 одиниць техніки на Таврійському напрямку за минулу добу.

3 листопада Генштаб повідомив, що окупанти наступають в районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Донецька, українські військові відбивають атаки, знищили станцію радіоелектронної боротьби ворога та ще одну їхню "важливу ціль".

Минулої доби армія РФ в Україні втратила 850 осіб, 24 танки, таку саму кількість БМП і 36 артсистем.

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