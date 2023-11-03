Генштаб: ОТРК "Грім-2" існує та вдосконалюється, нехай росіяни відчувають на собі

Український оперативно-тактичний комплекс "Грім-2" ("Сапсан") існує та вдосконалюється, росіяни нехай "відчувають його дію на собі". Про це заявив начальник Головного управління ракетних військ і артилерії та безпілотних систем Генштабу ЗСУ бригадний генерал Сергій Баранов в інтерв'ю Армія FM.

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Журналіст згадав, що окупанти постійно заявляють, нібито знищують ракети "Грім-2" та місця їх виготовлення, проте офіційно ці комплекси на стадії розробки. Він запитав, що насправді відбувається з "Грім-2".



"Я поки що хотів би таємничість зберегти. Але так, він є, він вдосконалюється, і росіяни нехай відчувають його дію на собі", – відповів Баранов.

ДОВІДКА. У наземному колісно-мобільному ОТРК "Сапсан" передбачається використання одноступеневих балістичних ракет (7 м в довжину, до 3500 кг і майже півтонною неядерною боєголовкою; радіус стрільби – 30-480 км), зенітних ракет далекого радіуса ураження (до 1100 кг; 10-150 км) і протикорабельних ракет середнього радіуса (до 2100 кг; 5-90 км). Точність для балістичної ракети – 2-200 метрів кругового ймовірного відхилення, зенітної – 87%.

У лютому 2021 року тодішній міністр оборони Андрій Таран заявив, що "Сапсан" нібито готовий на 80% і держава планує підписати контракт на перший досвідчений дивізіон.

У вересні 2021 року Міноборони повідомило, що наступного року відновиться робота над створенням багатофункціонального оперативно-тактичного комплексу Сапсан – одного з елементів майбутнього ракетного щита України.

Хоча у 2022 році "Сапсан" мав встати на озброєння ЗСУ, його доля наразі невідома. В Укроборонпромі відповіли на запит LIGA.net, що це дуже чутливе питання, і відмовилися коментувати деталі: "Важливо розуміти, що проєкт розвивається".

У березні 2023 року тодішній глава Міноборони Олексій Резніков заявив, що Сили оборони можуть застосувати у 2023 році проти російських окупантів "Сапсан".

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31 березня 2023 року секретар РНБО прокоментував заяву росіян про нібито збиття ракети "Гром-2": заявив, що "цього грому у росіян буде стільки, що вони не можуть собі уявити".

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