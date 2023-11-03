Генштаб: ОТРК "Гром-2" существует и совершенствуется, пусть россияне чувствуют на себе
Украинский оперативно-тактический комплекс "Гром-2" ("Сапсан") существует и совершенствуется, россияне пусть "испытывают его действие на себе". Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Армии FM.
Журналист упомянул, что оккупанты постоянно заявляют, что уничтожают ракеты "Гром-2" и места их изготовления, однако официально эти комплексы на стадии разработки. Он спросил, что на самом деле происходит с "Гром-2".
"Я пока хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть испытывают его действие на себе", – ответил Баранов.
В феврале 2021 тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что "Сапсан" якобы готов на 80% и государство планирует подписать контракт на первый опытный дивизион.
В сентябре 2021 года Минобороны сообщило, что в следующем году возобновится работа над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса Сапсан – одного из элементов будущего ракетного щита Украины.
Хотя в 2022 году "Сапсан" должен был встать на вооружение ВСУ, его судьба пока неизвестна. В Укроборонпроме ответили на запрос LIGA.net, что это очень чувствительный вопрос, и отказались комментировать детали: "Важно понимать, что проект развивается".
В марте 2023 тогдашний глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны могут применить в 2023 году против российских оккупантов "Сапсан".
Читайте также: Украина хочет удивить "Сапсанами". Что это за ракетный комплекс и почему его боится Россия
- 31 марта 2023 года секретарь СНБО прокомментировал заявление россиян о якобы сбитии ракеты "Гром-2": заявил, что "этого грома у россиян будет столько, что они не могут себе представить".
Читайте также: Россия чувствует снарядный голод, а у Украины еще есть резервы боеприпасов – Генштаб
Комментарии