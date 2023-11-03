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Генштаб: ОТРК "Гром-2" существует и совершенствуется, пусть россияне чувствуют на себе

Цей матеріал також доступний українською
03.11.2023, 16:35
Генштаб: ОТРК
ОТРК "Сапсан" (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Украинский оперативно-тактический комплекс "Гром-2" ("Сапсан") существует и совершенствуется, россияне пусть "испытывают его действие на себе". Об этом заявил начальник Главного управления ракетных войск и артиллерии и беспилотных систем Генштаба ВСУ бригадный генерал Сергей Баранов в интервью Армии FM.

Журналист упомянул, что оккупанты постоянно заявляют, что уничтожают ракеты "Гром-2" и места их изготовления, однако официально эти комплексы на стадии разработки. Он спросил, что на самом деле происходит с "Гром-2".

"Я пока хотел бы таинственность сохранить. Но да, он есть, он совершенствуется, и россияне пусть испытывают его действие на себе", – ответил Баранов.

СПРАВКА. В наземном колесно-мобильном ОТРК "Сапсан" предусматривается использование одноступенчатых баллистических ракет (7 м в длину, до 3500 кг и почти полутонной неядерной боеголовки; радиус стрельбы – 30-480 км), зенитных ракет дальнего радиуса поражения (до 1100 150 км) и противокорабельных ракет среднего радиуса (до 2100 кг; 5-90 км). Точность для баллистической ракеты – 2-200 метров кругового возможного отклонения, зенитной – 87%.

В феврале 2021 тогдашний министр обороны Андрей Таран заявил, что "Сапсан" якобы готов на 80% и государство планирует подписать контракт на первый опытный дивизион.

В сентябре 2021 года Минобороны сообщило, что в следующем году возобновится работа над созданием многофункционального оперативно-тактического комплекса Сапсан – одного из элементов будущего ракетного щита Украины.

Хотя в 2022 году "Сапсан" должен был встать на вооружение ВСУ, его судьба пока неизвестна. В Укроборонпроме ответили на запрос LIGA.net, что это очень чувствительный вопрос, и отказались комментировать детали: "Важно понимать, что проект развивается".

В марте 2023 тогдашний глава Минобороны Алексей Резников заявил, что Силы обороны могут применить в 2023 году против российских оккупантов "Сапсан".

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  • 31 марта 2023 года секретарь СНБО прокомментировал заявление россиян о якобы сбитии ракеты "Гром-2": заявил, что "этого грома у россиян будет столько, что они не могут себе представить".

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Артём Джерипа
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