У Шойгу заявили, что сбили баллистическую ракету Гром-2. Данилов: Этого грома будет много

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление россиян о якобы сбитии баллистической ракеты "Гром-2", которая официально не стоит на вооружении Сил обороны Украины.

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Минобороны России 30 марта заявило, что сбило ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", или "Сапсан".

В эфире национального телемарафона Данилов заявил, что "этого грома у россиян будет столько, что они не могут себе представить".

Он отметил, что все сделанное россиянами за время полномасштабной войн, обязательно вернется к ним.

"Если заявляют – значит, что-то у них происходит", — сказал секретарь СНБО, официально не подтверждая, но и не опровергая наличие у Вооруженных Сил Украины подобного ракетного комплекса.

СПРАВКА. В наземном колесно-мобильном ОТРК "Сапсан" предполагается использование одноступенчатых баллистических ракет (7 м в длину, до 3500 кг и почти полутонной неядерной боеголовкой; радиус стрельбы – 30-480 км), зенитных ракет дальнего радиуса поражения (до 1100 кг; 10-150 км) и противокорабельных ракет среднего радиуса (до 2100 кг; 5-90 км). Точность поражения баллистической ракетой – 2-200 метров кругового вероятного отклонения, зенитной – 87%. Предполагаемая дальность поражения — до 500 км.

Дмитро Гриниченко

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