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У Шойгу заявили, что сбили баллистическую ракету Гром-2. Данилов: Этого грома будет много

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 10:37
У Шойгу заявили, что сбили баллистическую ракету Гром-2. Данилов: Этого грома будет много - Фото
ОТРК "Сапсан" (Фото: Ukrmilitary.com)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов прокомментировал заявление россиян о якобы сбитии баллистической ракеты "Гром-2", которая официально не стоит на вооружении Сил обороны Украины.

Минобороны России 30 марта заявило, что сбило ракету оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2", или "Сапсан".
В эфире национального телемарафона Данилов заявил, что "этого грома у россиян будет столько, что они не могут себе представить".
Он отметил, что все сделанное россиянами за время полномасштабной войн, обязательно вернется к ним. 
"Если заявляют – значит, что-то у них происходит", — сказал секретарь СНБО, официально не подтверждая, но и не опровергая наличие у Вооруженных Сил Украины подобного ракетного комплекса.
СПРАВКА. В наземном колесно-мобильном ОТРК "Сапсан" предполагается использование одноступенчатых баллистических ракет (7 м в длину, до 3500 кг и почти полутонной неядерной боеголовкой; радиус стрельбы – 30-480 км), зенитных ракет дальнего радиуса поражения (до 1100 кг; 10-150 км) и противокорабельных ракет среднего радиуса (до 2100 кг; 5-90 км). Точность поражения баллистической ракетой – 2-200 метров кругового вероятного отклонения, зенитной – 87%. Предполагаемая дальность поражения — до 500 км.
  • В феврале 2021 года на то время министр обороны Андрей Таран отмечал, что "Сапсан" якобы готов на 80% и государство планирует подписать контракт на первый опытный дивизион.
  • В 2022 году ОТРК должен был стать на вооружение ВСУ, но его судьба неизвестна. В Укроборонпроме ответили на запрос LIGA.net, что это очень чувствительный вопрос, и отказались комментировать детали: "Важно понимать, что проект развивается".
  • Министр обороны Алексей Резников заявлял, что ВСУ могут применить в 2023 году против российских оккупантов оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан" ("Гром-2") украинской разработки.

Читайте также: Разбор | Украина хочет удивить "Сапсанами". Что это за ракетный комплекс и почему его боится Россия

Дмитро Гриниченко
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война Алексей Данилов минобороны россии Сапсан
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