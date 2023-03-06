Ударят ли ВСУ по оккупантам ракетами своего комплекса Сапсан. Резников: Реалистичный шанс

Министр обороны Алексей Резников считает, что Силы обороны могут применить в 2023 году против российских оккупантов оперативно-тактический ракетный комплекс украинской разработки. Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

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Главу Минобороны спросили об ОТРК "Сапсан" (экспортное название "Гром-2"): "Есть ли шансы, что мы сможем удивить россиян в этом году?"

"Я думаю, что это очень реалистичный шанс. Я бы его назвал планом", – ответил Резников.

По его словам, он недавно посетил производство и видел отдельные элементы этой программы, поэтому "оптимистично" смотрит на реализацию этого плана.

Резников говорит, что он "упоротый в позиции, что Украине нужно свое производство дронов".

В феврале 2021 года на то время министр обороны Андрей Таран отмечал, что "Сапсан" якобы готов на 80%, и государство планирует подписать контракт на первый опытный дивизион.

В 2022 году ОТРК должен был стать на вооружение ВСУ, но его судьба неизвестна. В Укроборонпроме ответили на запрос LIGA.net, что это очень чувствительный вопрос и отказались комментировать детали: "Важно понимать, что проект развивается".

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Євген Пилипенко , Юрій Смірнов

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