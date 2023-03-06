Резников: Я упоротый в позиции, что Украине нужно производство дронов. Это независимость

Министр обороны Алексей Резников заявил, что является "упоротым" представителем позиции, что Украине нужно собственное производство дронов. Об этом он сообщил в интервью LIGA.net.

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По его словам, он очень осторожно относится к дронам китайского производства, которые успешно используются на поле боя — Mavic, Matrice.

"Если, не дай бог, Китай принимает решение вступить в альянс — их производитель может сделать многое, что будет препятствовать работе наших дронов. Потому что аэроскоп никто не отменял, местонахождение оператора понятно. И будут бороться не с дронами, а с операторами", — сказал министр.

Он отметил, что продолжает оставаться "упоротым в хорошем смысле" представителем позиции, что Украине нужно развивать собственное производство дронов, так как это дает независимость.

Резников сказал, что Украине необходимо невероятное количество дронов, как для разведки и корректировки огня, так и ударных от 3 до 1000 км, а также морских дронов.

"Это дает возможность нанести удар врагу. И это сохраняет жизнь нашим военным, давая ситуационную осведомленность", — резюмировал он.

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Дмитро Гриниченко

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