Сили оборони знищили ще один штурмовик Су-25 на Таврійському напрямку

Сили оборони України знищили ще один літак-штурмовик Су-25, загалом – близько 40 одиниць техніки на Таврійському напрямку за минулу добу. Про це повідомив командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини

"Знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 бойових бронемашин, сім артсистем, один літак-штурмовик Су-25, шість БпЛА, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки", – написав він.

Втрати окупантів склали 360 осіб на напрямку, зазначив Тарнавський.

Загалом на напрямку загарбники завдали 14 авіаударів, провели 30 боєзіткнень і здійснили 959 артобстрілів, пише командувач.

"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського", – зауважив він.

Підрозділи ракетних військ та артилерії напрямку виконали 1068 вогневих завдань, зазначив Тарнавський.

Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, підсумував командувач.

ДОВІДКА. Су-25 "Грач" – радянський штурмовик, броньований дозвуковий військовий літак. Призначений для безпосередньої підтримки сухопутних військ над полем бою вдень і вночі за прямої видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами цілодобово за будь-яких метеоумов. Літаки цього типу експлуатуються з 1981 року і брали участь у багатьох воєнних конфліктах.

10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.

13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.

20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки.

29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.

30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – це шостий знищений літак з 10 жовтня.

Читайте також: Авдіївка. Росія втратила близько 4000 окупантів на штурмах – Умєров повідомив Остіну

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.