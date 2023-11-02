Сили оборони знищили ще один штурмовик Су-25 на Таврійському напрямку
Сили оборони України знищили ще один літак-штурмовик Су-25, загалом – близько 40 одиниць техніки на Таврійському напрямку за минулу добу. Про це повідомив командувач Силами оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.
"Знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 бойових бронемашин, сім артсистем, один літак-штурмовик Су-25, шість БпЛА, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки", – написав він.
Втрати окупантів склали 360 осіб на напрямку, зазначив Тарнавський.
Загалом на напрямку загарбники завдали 14 авіаударів, провели 30 боєзіткнень і здійснили 959 артобстрілів, пише командувач.
"Наші воїни стійко тримають оборону на Авдіївському напрямку. Марними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського", – зауважив він.
Підрозділи ракетних військ та артилерії напрямку виконали 1068 вогневих завдань, зазначив Тарнавський.
Триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, підсумував командувач.
- 10 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив, що Сили оборони вперше за майже три з половиною місяці збили російський штурмовик Су-25.
- 13 жовтня Генштаб заявив про знищення ще одного російського винищувача Су-25.
- 20 жовтня з'явилося відео знищення днем раніше російського штурмовика Су-25 у районі Авдіївки.
- 29 жовтня під Авдіївкою прикордонники влучили ракетою з ПЗРК у російський військовий літак.
- 30 жовтня у районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – це шостий знищений літак з 10 жовтня.
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