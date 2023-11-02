Силы обороны уничтожили еще один штурмовик Су-25 на Таврическом направлении

Силы обороны Украины уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25, всего около 40 единиц техники на Таврическом направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

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"Уничтожено 40 единиц военной техники. В частности, шесть танков, 11 боевых бронемашин, семь артсистем, один самолет-штурмовик Су-25, шесть БпЛА, восемь автомобилей, одна единица спецтехники", – написал он.

Потери оккупантов составили 360 человек на направлении, отметил Тарнавский.

Всего на направлении захватчики нанесли 14 авиаударов, провели 30 боестолкновений и совершили 959 артобстрелов, пишет командующий.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского", – отметил он.

Подразделения ракетных войск и артиллерии направления выполнили 1068 огневых задач, отметил Тарнавский.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, подытожил командующий.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.

10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.

13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.

20 октября появилось видео уничтожение днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.

29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.

30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.

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