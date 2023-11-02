UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Силы обороны уничтожили еще один штурмовик Су-25 на Таврическом направлении

Цей матеріал також доступний українською
02.11.2023, 17:20
Силы обороны уничтожили еще один штурмовик Су-25 на Таврическом направлении - Фото
Истребитель Су-25 (Иллюстративное фото: Wikipedia)

Силы обороны Украины уничтожили еще один самолет-штурмовик Су-25, всего около 40 единиц техники на Таврическом направлении за минувшие сутки. Об этом сообщил командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский.

"Уничтожено 40 единиц военной техники. В частности, шесть танков, 11 боевых бронемашин, семь артсистем, один самолет-штурмовик Су-25, шесть БпЛА, восемь автомобилей, одна единица спецтехники", – написал он.

Потери оккупантов составили 360 человек на направлении, отметил Тарнавский.

Всего на направлении захватчики нанесли 14 авиаударов, провели 30 боестолкновений и совершили 959 артобстрелов, пишет командующий.

"Наши воины стойко держат оборону на Авдеевском направлении. Безуспешными были наступательные действия противника в районах Новокалинового, Авдеевки, Опытного и Первомайского", – отметил он.

Подразделения ракетных войск и артиллерии направления выполнили 1068 огневых задач, отметил Тарнавский.

Продолжается ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, подытожил командующий.

СПРАВКА. Су-25 "Грач" – советский штурмовик, бронированный дозвуковой военный самолет. Предназначен для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также для уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно при любых метеоусловиях. Самолеты этого типа эксплуатируются с 1981 года и участвовали во многих военных конфликтах.
  • 10 октября Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны впервые за почти три с половиной месяца сбили российский штурмовик Су-25.
  • 13 октября Генштаб заявил об уничтожении еще одного российского истребителя Су-25.
  • 20 октября появилось видео уничтожение днем ранее российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки.
  • 29 октября под Авдеевкой пограничники попали ракетой из ПЗРК в российский военный самолет.
  • 30 октября в районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 – шестой уничтоженный самолет с 10 октября.

Читайте также: Авдеевка. Россия потеряла около 4000 оккупантов на штурмах – Умеров сообщил Остину

Артём Джерипа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнаавдеевканаступлениеоборонасу-25Александр Тарнавскийтаврическое направление

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 