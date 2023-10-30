Під Авдіївкою збили Су-25. Це вже шостий з початку масштабного наступу росіян на місто

У районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – це шостий знищений літак з 10 жовтня. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, це вже шостий збитий Су-25 з початку масштабного наступу росіян на Авдіївку 10 жовтня, яке вони ведуть для оточення міста.

Ворог за добу завдав 21 авіаційного удару, штурмував 36 разів і вдарив артилерією 1086 разів. Збройні Сили України тримають оборону Авдіївки та відбивають атаки.

Українські ракетники та артилеристи виконали 1387 вогневих завдань за добу, ворог втратив 527 осіб та 49 одиниць техніки, також знищено чотири склади боєприпасів.

Одночасно триває наступальна операція у напрямку Мелітополя.

Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.