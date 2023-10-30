RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Під Авдіївкою збили Су-25. Це вже шостий з початку масштабного наступу росіян на місто

Этот материал также доступен на русском
30.10.2023, 12:14
Під Авдіївкою збили Су-25. Це вже шостий з початку масштабного наступу росіян на місто - Фото
Штурмовик Су-25 (Фото: ресурс окупантів)

У районі Авдіївки українські воїни збили черговий російський штурмовик Су-25 – це шостий знищений літак з 10 жовтня. Про це повідомив командувач Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Тарнавський.

За його словами, це вже шостий збитий Су-25 з початку масштабного наступу росіян на Авдіївку 10 жовтня, яке вони ведуть для оточення міста.

Ворог за добу завдав 21 авіаційного удару, штурмував 36 разів і вдарив артилерією 1086 разів. Збройні Сили України тримають оборону Авдіївки та відбивають атаки.

Українські ракетники та артилеристи виконали 1387 вогневих завдань за добу, ворог втратив 527 осіб та 49 одиниць техніки, також знищено чотири склади боєприпасів.

Одночасно триває наступальна операція у напрямку Мелітополя.

  • Командувач Таврійського спрямування 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".
  • Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилася.
  • За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

Читайте також: "Авдіївка – найбільша поразка росіян". Втрати РФ з 10 жовтня оцінили у 6500 осіб

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаДонбасСу-25авдіївкавтратинаступОлександр Тарнавський

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 