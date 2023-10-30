Генштаб: РФ наступає від Куп'янська до Роботиного, жорстокі бої за Авдіївку та Мар'їнку — карта

Російські окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вугледара та Роботиного. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Військові заявляють, що за добу трапилося близько 60 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська ворог наступав у районах Синьківки та Іванівки, було відбито сім атак.





У районі Кремінної відбита атака на південний схід від Тернів.

Під Бахмутом росіяни намагалися відбити позиції біля Андріївки, ЗСУ продовжують штурми на південному фланзі.

Армія РФ продовжує спроби оточити Авдіївку, але не може прорватися і зазнає значних втрат, було відбито 10 атак у районах самого міста, а також Новокалинового, Опитного та Первомайського.

У районах Мар'їнки та Новомихайлівки відбито 20 атак. Крім цього, українські воїни відбили штурм на південь від Вугледара.





У Запорізькій області Сили оборони відбили п'ять атак у районі Роботиного. Одночасно з'єднання ЗСУ продовжують наступальну операцію у напрямку Мелітополя, завдають противнику втрат в піхоті та техніці, виснажують загарбників.

Українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та техніки. Ракетники та артилеристи вразили шість районів зосередження окупантів, пункт управління, три зенітно-ракетні комплекси та шість одиниць артилерії.

Командувач Таврійського напрямку 28 жовтня заявив, що втрати Росії у його зоні відповідальності "знов почали зростати".

Перед цим керівник Авдіївської військової адміністрації Барабаш заявив, що в районі Авдіївки поменшало стрілецьких боїв: через погодні умови активність окупантів знизилась.

За даними Міністерства оборони, Росія втратила близько 4000 осіб у жовтні під час спроби оточити Авдіївку.

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