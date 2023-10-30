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Генштаб: РФ наступает от Купянска до Работино, жестокие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Цей матеріал також доступний українською
30.10.2023, 07:49
Генштаб: РФ наступает от Купянска до Работино, жестокие бои за Авдеевку и Марьинку — карта - Фото
Боец ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

Военные заявляют, что за сутки произошло около 60 боевых столкновений. В направлении Купянска враг наступал в районах Синьковки и Ивановки, было отбито семь атак.

В районе Кременной отбита атака юго-восточнее Тернов. 

Под Бахмутом россияне пытались отбить позиции возле Андреевки, ВСУ продолжают штурмы на южном фланге. 

Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку, но не может прорваться и несет значительные потери, было отбито 10 атак в районах самого города, а также Новокалиново, Опытного и Первомайского. 
В районах Марьинки и Новомихайловки отбито 20 атак. Кроме этого, украинские воины отбили штурм южнее Угледара.

В Запорожской области Силы обороны отразили пять атак в районе Работино. Одновременно соединения ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят противнику потери в пехоте и технике, истощают захватчиков. 
Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточия оккупантов, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть единиц артиллерии. 
  • Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".
  • Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.
  • По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

Читайте также: "Авдеевка – крупнейшее поражение россиян". Потери РФ с 10 октября оценили в 6500 человек 

Дмитрий Гриниченко
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