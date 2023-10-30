Генштаб: РФ наступает от Купянска до Работино, жестокие бои за Авдеевку и Марьинку — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Угледара и Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

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Военные заявляют, что за сутки произошло около 60 боевых столкновений. В направлении Купянска враг наступал в районах Синьковки и Ивановки, было отбито семь атак.





В районе Кременной отбита атака юго-восточнее Тернов.

Под Бахмутом россияне пытались отбить позиции возле Андреевки, ВСУ продолжают штурмы на южном фланге.

Армия РФ продолжает попытки окружить Авдеевку, но не может прорваться и несет значительные потери, было отбито 10 атак в районах самого города, а также Новокалиново, Опытного и Первомайского. В районах Марьинки и Новомихайловки отбито 20 атак. Кроме этого, украинские воины отбили штурм южнее Угледара.





В Запорожской области Силы обороны отразили пять атак в районе Работино. Одновременно соединения ВСУ продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, наносят противнику потери в пехоте и технике, истощают захватчиков. Украинская авиация нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники. Ракетчики и артиллеристы поразили шесть районов сосредоточия оккупантов, пункт управления, три зенитно-ракетных комплекса и шесть единиц артиллерии.

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