Под Авдеевкой сбили Су-25. Это уже шестой с начала масштабного наступления РФ на город

В районе Авдеевки украинские воины сбили очередной российский штурмовик Су-25 — это шестой уничтоженный самолет с 10 октября. Об этом сообщил командующий Сил обороны Таврийского направления Александр Тарнавский.

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По его словам, это уже шестой сбитый Су-25 с момента начала масштабного наступления россиян на Авдеевку 10 октября, которое они ведут для окружения города.

Враг за сутки нанес 21 авиационный удар, штурмовал 36 раз и ударил артиллерией 1086 раз. Вооруженные Силы Украины держат оборону Авдеевки и отбивают атаки.

Украинские ракетчики и артиллеристы выполнили 1387 огневых задач за сутки, враг потерял 527 человек и 49 единиц техники, также уничтожено четыре склада боеприпасов.

Одновременно продолжается наступательная операция в направлении Мелитополя.

Командующий Таврического направления 28 октября заявил, что потери России в его зоне ответственности "вновь начали расти".

Перед этим руководитель Авдеевской военной администрации Барабаш заявил, что в районе Авдеевки стало меньше стрелковых боев: из-за погодных условий активность оккупантов снизилась.

По данным Министерства обороны, Россия лишилась около 4000 человек в октябре при попытке окружить Авдеевку.

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