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Под Авдеевкой ВСУ сбили очередной Су-25. Появилось видео уничтожения штурмовика россиян видео

Цей матеріал також доступний українською
20.10.2023, 10:14
Падение сбитого Су-25
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Появилось видео уничтожения российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки 19 октября. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

На видео можно заметить выстрел из переносного зенитно ракетного комплекса.

После этого оператор запечатлел падение подбитого Су-25.

Утверждается, что экипажу оккупантов удалось катапультироваться. 

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что это уже пятый Су-25, который был сбит в зоне его ответственности за последние десять дней.

  • 18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.
  • Спикер Таврического направления заявил, что захватчики, неся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.
  • 17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

Читайте также: Авдеевка. Россия обострила атаки, круглосуточные бои, ожесточенные обстрелы: карта, видео 

Дмитрий Гриниченко
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