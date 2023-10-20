Появилось видео уничтожения российского штурмовика Су-25 в районе Авдеевки 19 октября. Соответствующую запись публикуют украинские каналы, которые освещают войну.

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На видео можно заметить выстрел из переносного зенитно ракетного комплекса.

После этого оператор запечатлел падение подбитого Су-25.

Утверждается, что экипажу оккупантов удалось катапультироваться.

Командующий Силами обороны Таврического направления Александр Тарнавский заявил, что это уже пятый Су-25, который был сбит в зоне его ответственности за последние десять дней.

18 октября Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, ВСУ имеют успех к югу от Работино.

Спикер Таврического направления заявил, что захватчики, неся значительные потери на Авдеевском направлении в живой силе и технике, сейчас проводят перегруппировку. Украинские силы ожидают дальнейшей активизации захватчиков и готовы к ней.

17 октября в ВСУ сообщили, что оккупанты пытаются штурмовать район Авдеевки большими группами пехоты и хотят окружить город.

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