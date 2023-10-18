Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, успех ВСУ на юге — карта
18.10.2023, 07:20
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)
Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины имеют успех южнее Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений. В направлении Купянска ВСУ отбили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще девять атак вблизи Надии Луганской области.
Под Бахмутом россияне безуспешно пытались отбить позиции неподалеку от Клещеевки, Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге, закрепляются, наносят врагу потери в пехоте и технике.
Вблизи временно оккупированного Донецка было отбито пять атак в районе Авдеевки, которую армия РФ продолжает пытаться окружить. Также отбито более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, а также две атаки южнее Золотой Нивы и Пречистовки.
В Запорожской области противник пытался контратаковать юго-западнее Работино, успеха не имел. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех южнее Работино.
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам.
Ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный показал видео применения ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.
- ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
- Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
- В вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
- В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.
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