Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, успех ВСУ на юге — карта

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины имеют успех южнее Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений. В направлении Купянска ВСУ отбили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще девять атак вблизи Надии Луганской области.

Под Бахмутом россияне безуспешно пытались отбить позиции неподалеку от Клещеевки, Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге, закрепляются, наносят врагу потери в пехоте и технике.

Вблизи временно оккупированного Донецка было отбито пять атак в районе Авдеевки, которую армия РФ продолжает пытаться окружить. Также отбито более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, а также две атаки южнее Золотой Нивы и Пречистовки.

В Запорожской области противник пытался контратаковать юго-западнее Работино, успеха не имел. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех южнее Работино.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.