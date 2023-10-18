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Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, успех ВСУ на юге — карта

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 07:20
Генштаб: РФ наступает у Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, успех ВСУ на юге — карта - Фото
Танк ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Российские оккупанты наступают в районах Купянска, Бахмута, Авдеевки и Марьинки, Вооруженные Силы Украины имеют успех южнее Работино. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

Военные заявляют, что за сутки на фронте произошло 69 боевых столкновений. В направлении Купянска ВСУ отбили более 15 атак в районах Синьковки, Ивановки и Кисловки Харьковской области и еще девять атак вблизи Надии Луганской области. 

Под Бахмутом россияне безуспешно пытались отбить позиции неподалеку от Клещеевки, Силы обороны продолжают штурмы на южном фланге, закрепляются, наносят врагу потери в пехоте и технике. 

Вблизи временно оккупированного Донецка было отбито пять атак в районе Авдеевки, которую армия РФ продолжает пытаться окружить. Также отбито более 20 атак в районах Марьинки и Новомихайловки, а также две атаки южнее Золотой Нивы и Пречистовки. 

В Запорожской области противник пытался контратаковать юго-западнее Работино, успеха не имел. Украинские соединения продолжают наступательную операцию в направлении Мелитополя, имеют частичный успех южнее Работино. 
Украинская авиация нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и техники, а также три удара по зенитно-ракетным комплексам. 
Ракетчики и артиллеристы поразили пять пунктов управления, район сосредоточения личного состава, вооружения и техники, склад боеприпасов и артиллерийское средство.
Ранее главком ВСУ Валерий Залужный показал видео применения ATACMS украинскими силами в ночь на 17 октября.
  • ССО сообщили, что ночью в Бердянске и Луганске было уничтожено девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян. Россияне заявили об ударе ATACMS.
  • Издание WSJ написало, что Украина действительно запустила ATACMS – США тайно передали ракеты.
  • В вечернем видеообращении президент Зеленский подтвердил: "ATACMS себя показали".
  • В воздушных силах прогнозируют, что россияне будут врать, что "сбивают" ATACMS. Объяснили, почему это маловероятно.

Читайте также: Гроза аэродромов. Украина впервые ударила ATACMS: как это повлияет на войну

Дмитрий Гриниченко
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