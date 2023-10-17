Появилось видео, как сегодня ночью ВСУ запускали дальнобойные ракеты ATACMS. Кадры опубликовал главнокомандующий Валерий Залужный.

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"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку", – написал он.

На видео виден запуск трех ATACMS, ракетная установка HIMARS может запустить только одну ракету такого типа.

То есть для удара были привлечены, по меньшей мере, три HIMARS.

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Силы специальных операций сообщили, что в результате операции Dragonfly ночью 17 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Президент Владимир Зеленский заявил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются, а дальнобойные ракеты ATACMS "себя показали".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Украина запустила ATACMS по российским силам, ракеты тайно передали США для усиления возможностей Украины во время важного этапа контрнаступления.

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