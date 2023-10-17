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Как запускали ATACMS сегодня ночью – видео Залужного видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 21:35
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Появилось видео, как сегодня ночью ВСУ запускали дальнобойные ракеты ATACMS. Кадры опубликовал главнокомандующий Валерий Залужный.

"ATACMS. Работа наших воинов. Спасибо вам за службу! Спасибо партнерам за поддержку", – написал он.

На видео виден запуск трех ATACMS, ракетная установка HIMARS может запустить только одну ракету такого типа.

То есть для удара были привлечены, по меньшей мере, три HIMARS.

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СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Ранее Украина получала к HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км. ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Судя по информации из открытых источников, удар по Бердянску был совершен ракетами MGM-140A ATACMS Block 1. Это базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и кассетной головной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы до 165 км.

Інфографіка: The Insider
  • Силы специальных операций сообщили, что в результате операции Dragonfly ночью 17 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются, а дальнобойные ракеты ATACMS "себя показали".
  • Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Украина запустила ATACMS по российским силам, ракеты тайно передали США для усиления возможностей Украины во время важного этапа контрнаступления.

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Артём Джерипа
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войнаВалерий ЗалужныйHIMARSATACMS
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