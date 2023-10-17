Ракете ATACMS, ударившей по Бердянску, почти 27 лет. Сколько еще таких – фото

После ночной атаки по временно оккупированному Бердянску российские захватчики опубликовали фото обломков ракеты ATACMS. Ракете почти 27 лет, у США еще есть минимум 98 таких, моложе этой, сообщил аналитик по безопасности Колби Бадвар.

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"Это M39 (Block I) ATACMS. Смотрите дату изготовления 10/96 [октябрь 1996 года]. Блок IА [следующая модифицированная версия] начал сходить с конвейера в августе 1997 года. Украина использует ракеты, которым почти 27 лет", – написал он.

M39 – базовый вариант ракеты с инерциальной системой управления и головной кассетной частью, содержащей 950 боевых элементов типа M74. Дальность стрельбы составляет до 165 км.

У Соединенных штатов есть по крайней мере 98 ракет Block I ATACMS, которые моложе этой конкретной, сообщил Бадвар.

Неизвестно сколько таких ракет США уже передали Украине.

США заявляли, что всего имеют 157 ракет этого типа.

"Тот факт, что ракеты 27-летней давности находятся в рабочем состоянии и способны пробить оборону против российских баллистических ракет (С-300В), чертовски смешон", – отметил аналитик.

Фото обломка ракеты, которое распространили оккупанты:

Схема и инфографика, опубликованные Бадваром:

Еще фото обломков ракеты от захватчиков:

СПРАВКА. ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS



ATACMS – американский оперативно-тактический ракетный комплекс с баллистической ракетой. Для запуска ракет предназначены пусковые установки M142 HIMARS, M270 MLRS и MARS II. Различные модификации ATACMS имеют расстояние от 165 до 310 км. Пока что Украина получала в HIMARS снаряды, которые бьют на 70-80 км . ВСУ используют HIMARS для ударов по складам, штабам и другим целям в тылу россиян.

Силы специальных операций сообщили, что в результате операции Dragonfly ночью 17 октября во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.

Президент Владимир Зеленский заявил, что договоренности с президентом США Джо Байденом выполняются, а дальнобойные ракеты ATACMS "себя показали".

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники заявило, что Украина запустила ATACMS по российским силам, ракеты тайно передали США для усиления возможностей Украины во время важного этапа контрнаступления.

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