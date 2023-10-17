В сети распространяется видео, как утверждается, ночной атаки 17 октября на аэродром российских захватчиков во временно оккупированном Бердянске.
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На видео четко виден один вертолет, столбы огня и дыма, слышны и видны дальнейшие взрывы.
Как объясняют оккупанты за кадром, российский боекомплект сдетонировал и отработал по вертолетам захватчиков.
Силы специальных операций сообщали, что в результате операции Dragonfly во временно оккупированных Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов, часть противовоздушной обороны, арсенал и "десятки" россиян.
- Военные пропагандисты РФ распространили фото якобы с аэродрома в Бердянске после атаки: на них видны суббоеприпасы, похожие на М74 – их несет американская ракета ATACMS.
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