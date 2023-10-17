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Бердянськ. Відео атаки прямо з аеродрому окупантів видео

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17.10.2023, 16:27
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У мережі поширюється відео, як стверджується, нічної атаки 17 жовтня на аеродром російських загарбників у тимчасово окупованому Бердянську.

На відео чітко видно один гелікоптер, стовпи вогню та диму, чути та видно подальші вибухи.

Як пояснюють окупанти за кадром, російський боєкомплект здетонував та відпрацював по гелікоптерах загарбників.

Сили спеціальних операцій повідомляли, що внаслідок операції Dragonfly у тимчасово окупованих Бердянську та Луганську знищено дев'ять вертольотів, частину протиповітряної оборони, арсенал і "десятки" росіян. 

  • Військові пропагандисти РФ поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську після атаки: на них видно суббоєприпаси, схожі на М74 – їх несе американська ракета ATACMS.

Читайте також: Сили оборони збили ще один Су-25 – третій за тиждень

Артем Джеріпа
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