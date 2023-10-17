Аеродром у Бердянську. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS: фото
Російські військові пропагандисти поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську, який в ніч проти 17 жовтня атакували Сили оборони, – на кадрах зображено суббоєприпаси, схожі на М74: їх несе американська ракета ATACMS.
Після того, як українські військові вдарили по аеродромах росіян у Бердянську та Луганську, Z-канали заявили, що Україна використала далекобійні ракети ATACMS. Про передання Силам оборони такої зброї не повідомлялося. Вашингтон офіційно відмовляється постачати ракети, але, як пишуть американські ЗМІ, президент США Джо Байден таки міг дати "добро". У вересні Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет" Україні.
Пізніше пресслужба Сил спецоперацій підтвердила проведення успішної атаки та заявила про знищення на двох аеродромах дев'ятьох гелікоптерів, частини ППО, арсеналу і "десятка" росіян.
Згодом російські пропагандисти опублікували фото, на якому серед уламків на бердянському аеродромі лежать, ймовірно, і суббоєприпаси М74.
Достовірність цих фото не підтверджено, проте президент Володимир Зеленський у відеозверненні 17 жовтня подякував деяким західним союзникам за "ефективну зброю, як і домовлялися".
- 11 жовтня США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
- Офіційно США не повідомляли про рішення передати Україні ATACMS. Зеленський 22 вересня сказав, що Україна досі працює над отриманням далекобійних озброєнь від союзників.
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