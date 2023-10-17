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Аеродром у Бердянську. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS: фото

Этот материал также доступен на русском
17.10.2023, 15:14
Аеродром у Бердянську. Окупанти заявили, що знайшли суббоєприпаси М74 від ракет ATACMS: фото - Фото
Ймовірно, М74 (Фото: ресурс окупантів)

Російські військові пропагандисти поширили фото нібито з аеродрому в Бердянську, який в ніч проти 17 жовтня атакували Сили оборони, – на кадрах зображено суббоєприпаси, схожі на М74: їх несе американська ракета ATACMS.

Після того, як українські військові вдарили по аеродромах росіян у Бердянську та Луганську, Z-канали заявили, що Україна використала далекобійні ракети ATACMS. Про передання Силам оборони такої зброї не повідомлялося. Вашингтон офіційно відмовляється постачати ракети, але, як пишуть американські ЗМІ, президент США Джо Байден таки міг дати "добро". У вересні Байден сказав Зеленському, що Сполучені Штати "нададуть невелику кількість ракет" Україні.

Пізніше пресслужба Сил спецоперацій підтвердила проведення успішної атаки та заявила про знищення на двох аеродромах дев'ятьох гелікоптерів, частини ППО, арсеналу і "десятка" росіян.

Згодом російські пропагандисти опублікували фото, на якому серед уламків на бердянському аеродромі лежать, ймовірно, і суббоєприпаси М74. 

Фото: ресурси окупантів

Фото: ресурси окупантів

Достовірність цих фото не підтверджено, проте президент Володимир Зеленський у відеозверненні 17 жовтня подякував деяким західним союзникам за "ефективну зброю, як і домовлялися".

ДОВІДКА. Одна ракета M39A1 ATACMS, яка оснащена інерційною та GPS системами наведення, несе близько 300 суббоєприпасів M74. Під час кінцевої фази атаки ракета виконує стабілізоване обертання, при цьому кришки діспенсера корисного навантаження відриваються, а відцентрова сила розкидає бомби по великій округлій траєкторії польоту. Розмір зони дії ATACMS і щільність розподілу бомб можна змінювати, встановлюючи висоту вильоту. М74 нагадує бейсбольний м'яч і має сферичний осколково-фугасний заряд осколково-фугасної дії. Його асиметрична конструкція також надає обертання під час вильоту.
An example of an M74 submunition. <em>CAT-UXO</em>

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Мілана Головань
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війнабердянськаеродромatacmsм74
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