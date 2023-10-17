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"Ефективна зброя, як ми і домовлялися". Зеленський зібрав Ставку, подякував Заходу

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17.10.2023, 14:11
Володимир Зеленський (Фото: ОП)

Президент Володимир Зеленський подякував українським військовим за знищення логістики та баз російських окупантів на території України, а також західним союзникам — за "ефективну зброю, як і домовлялися". Глава держави провів засідання Ставки верховного головнокомандувача.

"Дякую й тим, хто потужно знищує логістику та бази окупантів на нашій землі. Є результати. Я дякую деяким нашим партнерам: ефективна зброя, як ми й домовлялись", – сказав президент, імовірно, маючи на увазі удар Сил оборони по аеродромах окупантів у Бердянську й Луганську. Тоді військова пропаганда РФ заявила про те, що це нібито були далекобійні ракети ATACMS.

На ставці Зеленський заслухав доповіді командувачів. Військові повідомили йому про успіхи у просуванні на фронті.

"Щодня, щотижня Україна саме потребує таких результатів. Щодня, щотижня треба зберігати ініціативу. Я дякую всім, хто саме так діє – кожен пройдений кілометр, кожна подолана лінія оборони окупанта – усе це має значення", – заявив глава держави.

Також на засіданні була доповідь щодо захисту берегів Чорного моря, Дунайського регіону, а також обговорили міжнародну політику. За словами Зеленського, доповідала українська розвідка й урядовці.

  • 11 жовтня США оголосили про новий пакет допомоги ЗСУ на $200 млн: у ньому додаткові боєприпаси для систем HIMARS, артснаряди, протитанкові керовані ракети TOW тощо.
  • 12 жовтня Міноборони Чехії заявило, що незабаром Україна отримає пакети військової допомоги, сформовані країною разом із Данією.

Читайте також: У Бердянську й Луганську знищено дев'ять гелікоптерів армії Росії. Це була операція Dragonfly

Мілана Головань
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