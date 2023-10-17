"Эффективное оружие, как мы и договаривались". Зеленский собрал Ставку, поблагодарил Запад

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за уничтожение логистики и баз российских оккупантов на территории Украины, а также западных союзников — за "эффективное оружие, как и договаривались". Глава государства провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

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"Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", – сказал президент, вероятно, имея в виду удар Сил обороны по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. Тогда военная пропаганда РФ заявила о том, что это были якобы дальнобойные ракеты ATACMS.

На ставке Зеленский заслушал доклад командующих. Военные сообщили ему об успехах в продвижении на фронте.

"Ежедневно, еженедельно Украина как раз нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует – каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта – все это имеет значение", – заявил глава государства.

Также на заседании был доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, а также обсудили международную политику. По словам Зеленского, докладывала украинская разведка и члены правительства.

11 октября США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.

12 октября Минобороны Чехии заявило, что в скором времени Украина получит пакеты военной помощи, сформированные страной вместе с Данией.

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