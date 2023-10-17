UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Эффективное оружие, как мы и договаривались". Зеленский собрал Ставку, поблагодарил Запад

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 14:11
Владимир Зеленский (Фото: ОП)

Президент Владимир Зеленский поблагодарил украинских военных за уничтожение логистики и баз российских оккупантов на территории Украины, а также западных союзников — за "эффективное оружие, как и договаривались". Глава государства провел заседание Ставки верховного главнокомандующего.

"Благодарю и тех, кто мощно уничтожает логистику и базы оккупантов на нашей земле. Есть результаты. Я благодарю некоторых наших партнеров: эффективное оружие, как мы и договаривались", – сказал президент, вероятно, имея в виду удар Сил обороны по аэродромам оккупантов в Бердянске и Луганске. Тогда военная пропаганда РФ заявила о том, что это были якобы дальнобойные ракеты ATACMS.

На ставке Зеленский заслушал доклад командующих. Военные сообщили ему об успехах в продвижении на фронте.

"Ежедневно, еженедельно Украина как раз нуждается в таких результатах. Ежедневно, еженедельно нужно сохранять инициативу. Я благодарю всех, кто именно так действует – каждый пройденный километр, каждая преодоленная линия обороны оккупанта – все это имеет значение", – заявил глава государства.

Также на заседании был доклад по защите берегов Черного моря, Дунайского региона, а также обсудили международную политику. По словам Зеленского, докладывала украинская разведка и члены правительства.

  • 11 октября США объявили о новом пакете помощи ВСУ на $200 млн: в нем дополнительные боеприпасы для систем HIMARS, артснаряды, противотанковые управляемые ракеты TOW и т.д.
  • 12 октября Минобороны Чехии заявило, что в скором времени Украина получит пакеты военной помощи, сформированные страной вместе с Данией.

Читайте также: В Бердянске и Луганске уничтожены девять вертолетов армии России. Это была операция Dragonfly

Милана Головань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Владимир Зеленскийвойнаставкавоенная помощь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 