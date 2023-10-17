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Атака ВСУ на аэродром в Бердянске. Z-каналы пишут, что били якобы ATACMS – видео, фото видео

Цей матеріал також доступний українською
17.10.2023, 12:34
Спутниковый снимок сервиса FIRMS (NASA)
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После того как Силы обороны нанесли удар по аэродрому захватнических войск во временно оккупированном Бердянске, российская военная пропаганда начала настойчиво распространять информацию о том, что украинские войска якобы били американскими дальнобойными ракетами ATACMS.

В ночь на 17 октября украинские военные нанесли успешные удары по вертолетам и оборудованию аэродромов российских оккупантов в районах Бердянска и Луганска.

Удар по аэродрому подтверждается и сервисом FIRMS – картой пожаров NASA. На территории аэродрома видны три отметки, а в описании указано, что пожар возник после 04:00.

Фото: FIRMS

Фото: FIRMS

После этого Z-каналы заявили, что атака на аэродром во временно оккупированном Бердянске стала "одной из самых серьезных" за период большой войны. По их словам, известно о "потерях в технике и личном составе".

Некоторые из российских военных пропагандистов констатировали, что удар якобы был массированным — на аэродром, по их словам, летело чуть ли не 40 ракет.

Еще ряд ресурсов оккупантов начал утверждать, что ракет было не так много, но удар Силы обороны якобы нанесли дальнобойными ракетами ATACMS американского производства.

Это не первый раз, когда вещатели российских пропагандистов заявляют о применении украинскими военными ATACMS. Никакого подтверждения своим словам оккупанты не приводили.

Telegram-канал Николаевский Ванек, который, как считается, связан с военными на Южном направлении, предоставил детали ночной атаки на аэродром в Бердянске.

По его словам, это основной аэродром оккупантов, который они использовали для нанесения ударов по фронтовым подразделениям Сил обороны.

Он добавил, что там находился "большой вертолетный парк" Ка-52 Аллигатор и Ми-8, а также несколько единиц Ми-28 и Ми-24.

НВ пишет, что несмотря на противовоздушную оборону россиян, был прилет по складу авиационного оружия, который в дальнейшем детонировал более часа.

По его данным, повреждено более 10 российских вертолетов, несколько – уничтожено, также поврежден зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь С2. Утверждается, что вместе с личным составом.

Фото: PlanetLab

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Милана Головань
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войнааэродромбердянскATACMS
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