Байден считал, что РФ воспримет за эскалацию ATACMS для ВСУ, но аргумент отпал – советник

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью New Yorker рассказал, что Джо Байден считал, что предоставление ATACMS Украине будет означать для России "неприемлемую эскалацию", однако этот аргумент в отказе отпал после того, как Лондон и Париж передали Киеву Storm Shadow/Scalp.

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По словам Салливана, Байден долгое время был против передачи Украине дальнобойного оружия из-за опасений, что дальность ATACMS позволяет поражать цели на российской территории, что могло бы означать для России "неприемлемую эскалацию".

Но после решения Великобритании и Франции передать свои дальнобойные ракеты этот аргумент отпал, заявил советник президента.

В то же время он рассказал New Yorker, что предоставление Украине дальнобойных ракет "истощило бы наши запасы в то время, когда нам понадобятся эти ракеты на случай непредвиденных обстоятельств: будь то Иран, Северная Корея или Китай".

Сам же Салливан, по словам бывшего американского чиновника, до декабря 2022 года предлагал Байдену использовать аргумент о предоставлении Украине ATACMS для давления на Россию, но президент США не хотел этого делать.

Официально США не сообщали о решении передать Украине ATACMS. Президент Владимир Зеленский 22 сентября сказал, что Украина до сих пор работает над получением дальнобойных вооружений от союзников.

Начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в интервью The Drive отметил, что Украине нужны сотни ракет ATACMS.

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